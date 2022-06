La hija de la exmiss Ecuador, Virginia Limongi, fue hospitalizada por fiebre elevada y mostró sus fotos

Virginia Limongi informó que su pequeña hija tuvo que ser hospitalizada debido a que tenía fiebre elevada. La noticia la anunció la exMiss Ecuador el lunes, a través de su cuenta oficial de Instagram.

“Quiero agradecerles los mensajes de cariño hacia mi bebé, ha sido una madrugada - día difícil, no he dormido mucho desde que llegamos al hospital a las 4:30 am por una fiebre que no paraba”, empezó contando Limongi en una publicación en su red social.

Luego reveló que por la preocupación, había pasado muy triste. “Y aquí donde me ven ya me he puesto a llorar varias veces de verla ponerse muy mal”, añadió.

¿Pero qué es lo que tenía su pequeña? Limongi señaló que “después de varios exámenes, el médico concluyó que tiene virus sincitial respiratorio, que es muy común por la época y en niños de la edad de Virginia María”.

Fotos:

Limongi concluyó indicando que este martes informará cómo avanza la recuperación de su hija, “espero que mañana ella amanezca mejor, les estaré actualizando Amixes”. indicó.

Al momento, la exreina de belleza no ha dado mayor detalle sobre la salud de la pequeña.

De la misma manera, los famosos y seguidores han enviado su apoyo, como fue el caso de Erika Vélez, “Mi reina todo estará bien y en mis oraciones los tendré presentes”, escribió.