Kike Jav y John Valverde se fueron del país, ¿a dónde y por cuánto tiempo?

Kike Jav y John Valverde se fueron de viaje juntos, con un objetivo en mente. Los youtubers van a promocionar su nuevo tema ‘Chumadito’, una canción que lanzaron la anterior semana y que ya se ha viralizado, al punto de llegar a posicionarse en el puesto número 1 en tendencias musicales de YouTube Ecuador.

En una entrevista con Metro, los famosos contaron algunos detalles de lo que se viene con su tema, una canción que para John Valverde “Significa el inicio de algo muy grande”. Sobre el modo en que se dio esta colaboración, Kike Jav considera que todo ocurrió ya que se conocieron “hace un tiempo, cuando me invitó al páramo”.

Sobre el objetivo de esta canción, Kike Jav indicó que “Queremos que gente ecuatoriana nos conozca por allá, porque hay muchos ecuatorianos en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en Chile y en otros países (...) entonces queremos ir llegando a esas grandes comunidades, de poco a poco. Por lo que hemos decidido hacer la gira de medios y también ya tenemos algunos shows confirmados”. El viaje durará un mes.

Sobre la acogida que ha tenido el tema, John Valverde señaló que sintió la aceptación del público, ”cuando vimos esa respuesta supimos que les gustó y se está viralizando”.

Su canción fue inspirada en alguien

Sobre la letra de esta canción, escrita por Kike Jav, él confesó que sí le recuerda a una persona, aunque no reveló su nombre. “Yo sí me inspiré en alguien en este tema, no estaba tan despechado como para hacerme funda, porque nunca en la vida me he chumado por despecho así, pero sí”.

“No me he emborrachado por el amor y tampoco me he enamorado”, resaltó.

Por su parte, para John Valverde señaló que la canción sí le recuerda al desamor. “Yo sí he estado despechado por mi primer amor, aunque e su caso tampoco pudo revelar el nombre de esa persona.

HATE

Sobre las cr{iticas negativas, Valverde indicó: “Dios le pague a los haters, creo que esos son nuestros fans número 1, que siempre están pendientes de uno y eso es lo que a uno le hace crecer. La crítica es señal de éxito, y si no hay crítica no hay éxito”.

Por su parte, Kike Jav señaló que “lo importante es que hablen de uno, como decía la Kerly, ‘que hablen de mí, que hablen de mí, eso no me importa’.

“Yo hasta respondí a los haters en la mañana porque ya me hicieron emputar, pero la gente nos apoya bastante, porque no estamos haciendo nada malo, somos dos guambras de 23, 24 años que estamos haciendo cosas super grandes. Además estamos potenciando el sector turístico sin recibir nada a cambio de ninguna entidad de turismo, ni nada”, finalizó.