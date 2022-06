La ‘Flaca’ Guerrero causa polémica por renovar su cédula en Manta

En Twitter se armó una fuerte polémica con María Teresa Guerrero más conocida como “La Flaca” porque estuvo en Manta para una competencia deportiva y también el pasado fin de semana acudió al Registro Civil de ese lugar para renovar su cédula de identificación. Sin embargo, este trámite normal generó una ola de comentarios por unas fotos que la deportista se tomó con los funcionarios y fue subida a las cuentas oficiales sin su consentimiento, según indicó Guerrero.

En redes sociales no tardaron en reaccionar ante la foto subida en el Registro Civil donde aparece La Flaca. Un usuario comentó: “Lo de la señora @flacaguerrerog da muestra de que este país es para privilegiados, mientras ellos estén bien el resto puede esperar (un turno para la cédula, una cama en el hospital o un pupitre para estudiar). Ojalá en algún momento la nube de indolencia les explote en la cara”, escribió.

Luego aparecieron otras críticas y comentarios que indicaban que tratar de renovar o sacar el documento de identidad es casi imposible en estos momentos debido a la falta de materiales para emitirlos y por la declaratoria de emergencia. En Twitter, hubo indignación porque indicaban que Guerrero se habría aprovechado de su fama para para obtener el documento sin sacar la cita.

Flaca Guerrero se defendió

Tras la ola de comentarios en contra de la expresentadora de televisión, la deportista aclaró en su cuenta de Twitter que había sacado la cita hace meses porque ya sabía que iba a tener la competencia en Manta y que pagó como cualquier usuario.

“Estoy camp de triatlón en Manta y he venido a mi cita. No había nadie; si había 10 personas, ¡era mucho! Me he tomado fotos con empleados y clientes por ser cordial. ¡La gente de Manta es bella! ¿¿Y yo soy la mala?? WTF”, comentó Guerrero, quien minutos después generó un corto comunicado en el que indicaba que sin su consentimiento la entidad había publicado su fotografía, la cual, tras una disculpa, fue borrada.

El acomedido siempre sale mal parado 🙄 pic.twitter.com/1wMsm1KDJx — mariateresaguerrero (@flacaguerrerog) June 5, 2022

“Ya paren con el temita, que la única perjudicada soy yo por buena gente”, dijo en su comunicado.

El sistema del Registro Civil se declaró en emergencia meses atrás ya que existen más de 360.000 documentos represados. La institución dijo que ahora están emitiendo entre 8.500 cédulas y 2.000 pasaportes diarios.