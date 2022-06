Carlos José Matamoros dio tremenda sorpresa con su ex la ‘Puchy’, al cumplir años

Carlos José Matamoros cumplió 46 años este lunes 6 de junio y en medio del festejo se confirmó que había regresado con su expareja, Kathe ‘Puchy’ Lino.

La pareja había durado dos años y luego de terminar, la modelo habló mal del presentador. Sin embargo, meses después reveló que se había disculpado con él por los malos comentarios y señaló que había sido un error. Luego habían iniciado una amistad y había rumores de su regreso, algo que no fue confirmado hasta este lunes.

La noticia la dieron a conocer a través de Instagram, ya que Matamoros compartió un estado donde ya se trataban de amor.

Luego ella publicó una galería de fotos y un romántico mensaje por el cumpleaños de su novio. “Amor celebremos juntos un año más de tu hermosa vida, dando gracias a Dios por estar juntos, por poder disfrutar de tan maravillosa compañía amor de mi vida . Millones de besos para ti, amor gracias por esas sonrisas, besos, abrazos. Que Dios y los Santos te sigan bendiciendo siempre larga vida”, escribió.

En otra publicación, él habló sobre su sentir por su cumpleaños:

“46 vueltas al sol, parece mucho pero se me ha pasado en un abrir y cerrar de ojos, recibo este cumpleaños agradecido por la salud, más sereno, porque estoy celebrando con mi familia completa y no con puestos vacíos en nuestra mesa, con una hermosa familia no solo de sangre sino también religiosa, mas manso pero menos menso y disfrutando el viaje, ya que sé que aún me quedan algunos años más sobre esta tierra con la bendición de Dios padre y la guía de mis Orishas. A todos los que me desean el bien… Salud y Vida.