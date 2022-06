Famosos que se han declarado no binarios

¿Qué significa ser una persona no binaria?

El género no binario, también llamado género de no binaridad o género de no binariedad, se aplica a las personas que asumen una identidad de género que se halla fuera del binarismo de género, dado que su identidad autodesignada no se percibe totalmente masculina o femenina.

“Muchas personas describen la identidad de género como una sensación inherente y profundamente sentida de ser un niño o un hombre; una niña o una mujer; o un género no binario (por ejemplo, género ‘queer’, género no conforme, género neutral o género fluido) que pueden o no corresponder al sexo de una persona asignado al nacer”, nos dice la Asociación Estadounidense de Psicología.

Demi Lovato

La cantante confesó sentirse diferente hace algunos años. “Durante el último año y medio he estado haciendo un trabajo de sanación y autorreflexión. Y, a través de este trabajo, he tenido la revelación de que me identifico como no binaria. Siento que representa mejor la fluidez que siento en mi expresión de género y me permite sentirme más auténtica y fiel a la persona que sé que soy, y todavía estoy descubriendo”, dijo por medio de sus redes sociales.

Emma Corrin

La actriz recordada por su papel de “Diana de Gales”, en “The Crown”, de Netflix, recientemente reveló que no se identifica ni como mujer ni hombre, lo que hizo cambiar sus pronombres a ella/ellos.

“Algún tiempo antes de comprar mi primer binder, jugando con @sirdavidsimon, usamos envoltura de boxeo, gracias por capturar esto conmigo, muy íntimo, muy nuevo, muy genial. Es todo un viaje, ¿verdad? Muchos giros y vueltas y cambios, ¡y eso está bien! Abrázalo”, escribió Emma en una publicación de Instagram.

Sam Smith

El cantante declaró: “No soy masculino ni femenino; fluyo en una posición que está entre los dos extremos. A veces pienso como una mujer y por eso siempre he vivido una pequeña guerra entre mi cuerpo y mi mente. Tenía 15 años cuando salió su disco ‘The Fame’ y me obsesioné con ella. Era como si me hubiera dado permiso para ser yo mismx y para estar orgulloso de mi ser. Fue una forma de expresión y también de protección”.

Ezra Miller

En una ocasión, el actor reveló que no se identificaba con “nada”. “No me identifico como hombre, no me identifico como mujer. Apenas me identifico como un humano”, declaró.