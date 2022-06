Ella es la actriz de ‘Bridgerton’ que lucha contra sus problemas de salud mental

Los fans de ‘Bridgerton’ están aún encantados con el éxito de sus dos temporadas, tanto que aún hay quienes hacen comentarios sobre ella e incluso generan altos debates en las redes sociales.

Y como esta producción siempre está en el tope de las tendencias debido al impacto que generan el desarrollo de cada historia de amor, no es de extrañar que todos estén más que atentos a las actuaciones dentro y fuera del ser que son protagonizadas por sus actores favoritos. Es ahí cuando entra en el foco de atención la actriz Ruby Barker, ella se hizo famosa en la primera entrega tras interpretar a la polémica señorita Marina Thompson, pues recientemente hizo una publicación que sorprendió y hasta preocupó a la audiencia debido al mensaje que reveló.

Éste estuvo orientado hacía su actual estado de salud con el que decide hacer un alto en su carrera, pues considera que no se siente bien y que debió dar un descanso, pues considera que se había exigido mucho y ahora más que nunca necesita un descanso de todo lo que le perturba.

La actriz de ‘Bridgerton’ que lucha contra sus problemas de salud mental

Esto no solo dejó atónito a más de un fan de ‘Bridgerton’, sino que también los alertó sobre lo que podría estar sucediendo realmente con esta chica tan talentosa y exitosa, pues nadie imaginaría que pese al éxito e impulso importante que ha tenido en su carrera, podría estar manifestando algunas alteraciones en su salud y menos que éstas fueran de desestabilización mental o emocional.

“La semana de la salud mental es todas las semanas para mí. Apaga mi pecho. Siento que no he sido completamente honesta, así que esto es para mis seguidores. Es tiempo de ser transparente. Estoy luchando desde Bridgerton, así que esta es la verdad. Gracias por el apoyo, su amor me sostiene fuerte”, expresó Baker en su cuenta de Instagram y además añadió que actualmente se encuentra hospitalizada, ya que considera que para cumplir con su descanso y tratamiento para su sanación, debía hacerlo en una institución en la que un grupo de especialistas pudieran lograr el objetivo de alcanzar la tranquilidad y paz que tanto necesita.

“Voy a tomarme un pequeño descanso para mí. Y quiero animar a otros, si están luchando, por favor háganse un favor a ustedes mismos. Tómense un descanso, dejen de ser tan duros con ustedes mismos. Antes de pedir ayuda estaba llena de rabia, enojada y frustrada, pero ahora que busqué la ayuda necesaria, todo este trauma intergeneracional está saliendo de mi vida”, reiteró esta joven que se ha sabido ganar el cariño, respeto y admiración de sus fans a través de esta serie de Netflix.

Además, ella no dudó en agradecer a través de su publicación a la realizadora Shonda Rhimes quien desde siempre le ha dado todo el apoyo y le ha permitido seguir adelante con su personaje. Mencionó que ella ha sido parte fundamental en la idea de buscar apoyo profesional para así garantizar su estabilidad y vuelta al set de esta producción que está desde ya preparando su tercera temporada.