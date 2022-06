Las caras nuevas y las que regresan en la tercera temporada de The Boys

Amazon Prime confirmó este viernes la fecha de estreno de la tercera temporada de la serie The Boys. Fuente: Amazon Prime.

La popular serie original de Amazon Prime, The Boys, que nos da una mirada ‘realista’ a como sería un mundo con superhéroes estará estrenando su tercera temporada este viernes. Aquí te contamos los detalles de esta nueva entrega.

La tercera temporada de The Boys contará con las apariciones, como era de esperarse, del grupo de protagonistas encabezados por Butcher (Karl Urban). De esta manera, veremos nuevamente a Hughie (Jack Quaid), Mother’s Milk (Laz Alonso), Frenchie (Tomer Capone) y Kimiko (Karen Fukuhara). A ellos le sumamos a Erin Moriarty como Annie, conocida por su nombre de superheroína, Starlight.

Por el lado de los personajes superpoderosos estará Homelander (Antony Starr), The Deep (Chace Crawford) y a A-Train (Jessie T. Usher), así como también a Black Noir (Nathan Mitchell) y a Queene Maeve (Dominique McElligott).

Las nuevas caras de The Boys

Hace bastante tiempo se anunció que el popular actor de Supernatural, Jensen Ackles, será la nueva cara de The Boys, transformado en Soldier Boy. En los comics originales hubo dos versiones de este primer super soldado que parodia al Capitán América, pero aún no se sabe a qué versión responderá la interpretación de Ackles. También se sumará a Crimson Countess (Laurie Holden), que es especie de versión de Scarlet Witch como la que se vio en las películas de Marvel.

El primer episodio se titulará “Payback”, que podría mostrar al grupo que parodia a los Vengadores, con personajes como Águila el arquero, que sería el Hawkeye de The Boys, quien ya apareció en la serie ayudando a The Deep con sus problemas personales y llevándolo a su secta. Otro de los personajes que aparace es Tek Knight (una mezcla de Iron Man y Batman), pero no se lo vio aparecer. Además, hay que hacer a otras figuras del equipo Payback, como Mind-Droid, quien está en pareja con Crimson Countess y es una parodia de Vision.