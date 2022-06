Internautas se burlan de Shakira afirmando que lo que le pasó es karma

El nombre de Shakira y Pique están en los noticieros más importantes del mundo, debido a que se rumora que su matrimonio va a llegar a fin luego de más de una década de estar juntos, siendo considerados como una de las familias más bonitas de la farándula global. Ademas, que sus hijos conquistaron todas sus redes sociales, ya que varios afirman que tiene el mismo talento que su madre.

Ahora, las cosas se han puesto en tela de juicio cuando una medio español afirmó que la pareja se iba a separar sin si quiera haber llegado en algún momento al altar. De hecho, Shakira hace algunos meses aseguró que no se casarían porque no quería que las cosas tornaran al lado serio, pues quería que el futbolista la viera siempre como su novia y no como su esposa, para mantener la llama vida.

Pero esta estrategia, por lo que se ve, no funcionó en lo absoluto. Los rumores apuntan a que Pique le fue infiel a Shakira con una rubia de 20 años y ahora llevaría una vida de soltero en otra casa, mientras Shakira está de vacaciones con sus hijos.

A pesar de que muchas personas han mostrado empatía por la dura situación que está viviendo la colombiana. Lo cierto es que otros también se burlaron porque se estaría repitiendo la historia que ella misma protagonizó años atrás con su ex novio Antonio de la Rúa. Cuando los dos tenían una relación bastante estable, Shakira fue protagonista del mundial de fútbol 2010, en donde tuvo el placer de conocer a diferentes deportistas, entre ellos, Pique.

Los dos quedaron flechados y desde allí empezaron a salir para terminar en una de las relaciones más importantes de la actualidad. Varios usuarios afirmaron que todo esto es el resultado que la infidelidad de Shakira con Rúa.