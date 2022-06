Ella es la actriz de la que se enamoró José Coronado en ‘Entrevías’ y es su pareja actual

El estreno de la serie ‘Entrevías’ ha sido todo un éxito en Netflix. Desde un inclusión en el catálogo de entretenimiento no ha parado de generar buenas reacciones entre quienes gustan de este tipo de producciones tan vivenciales o reales.

Y es que en esta trama el público conocerá de cerca a un hombre que está más que dispuesto a hacer justicia por sus propias manos, pues en el barrio o localidad en la que vive está plagada de mafias y tráfico de drogas que están afectando a sus familiares y por eso es que toma la iniciativa de enfrentar a estas poderosas bandas que no cesan en su labor de masificar la venta ilícita de estupefacientes en los sectores menos favorecidos que es donde encuentran a sus “víctimas”.

Aquí, el actor José Coronado es quien lidera esta historia y es capaz de transmitir emociones y captar a la audiencia. Por eso, su auge e impacto, pero también destaca por un aspecto principal: encontró el amor en el set de grabación y está muy enamorado, así lo hace saber a través de las redes sociales.

José Coronado encontró el amor en ‘Entrevías’

Hasta ahora la serie ‘Entrevías’ está llamada a ser una de las historias dramáticas más impactantes que toca temas muy reales y con la que muchos se han sentido plenamente identificados. Pero, lo que pocos imaginaron es que esto ha traspasado la realidad, por lo menos en el área de los romances, pues la actriz Irene López Juárez fue capaz de cautivar a Coronado quien luego de esta producción no dudó en hacerlo público, pues está muy feliz.

La revista Hola, fue la encargada de hacer esta revelación que tiene muy emocionados a sus fieles seguidores quienes no dudaron en felicitarlo y aplaudir esta unión en la que ambos ya se han visto en varias oportunidades demostrándose el amor que se tienen el uno al otro. “Ay, Carmela”, “Prime Time”, son algunas de las producciones en las que ha participado esta destacada estrella que ahora más que nunca está captando la atención de todos tras el inicio de este romance que tiene incluso a sus compañeros de labores muy contentos.

EXCLUSIVA: Descubrimos al nuevo amor de Jose Coronado 💘 (Contenido sujeto a suscripción) https://t.co/3OdWkXYI88 pic.twitter.com/W2muUs1lOO — Revista ¡HOLA! (@hola) June 1, 2022

Además, con esto se despeja la duda sobre su relación anterior, pues este destacado actor mantuvo una muy sólida relación con la reconocida periodista Elena González de Prado, pero luego de varios desacuerdos decidieron separarse, darse un tiempo y al parecer esto le sirvió para conocer de nuevo el amor a través de esta mujer que lo deslumbró en el set de grabación con su talento y belleza.

Hasta ahora, las reacciones ante ello han sido positivas, pues no hay quien no ha celebrado que este hombre tan famoso se haya permitido ser feliz nuevamente y al lado de alguien que conoce bien su ambiente laboral en el que seguramente se verá de nuevo coincidiendo en otro proyecto que cautive a todos. Por lo pronto, él está suspirando al lado de Irene y no teme en hacerlo de forma pública.