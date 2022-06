Tras supuesta infidelidad de Piqué, Shakira se enfoca en su carrera y se muestra feliz y exitosa

Desde este miércoles las redes comenzaron a arder luego que el medio español El Periódico asegurara que Gerard Piqué le fue infiel a Shakira.

Según el medio, la famosa pareja atraviesa una crisis en su relación, y de hecho, el futbolista ya se fue de su hogar.

“La cantante lo ha pillado con otra y se van a separar. Él volvió a vivir solo desde hace unas semanas en su antiguo piso de la calle Muntaner de Barcelona” , reveló el medio español.

Esto ha causado indignación en las redes, pues nadie entiende cómo Piqué le pudo ser infiel a la cantante, pues ella ha demostrado su amor por él siempre y además tienen una hermosa familia, con dos hijos preciosos.

Sin embargo, cuando todos están enfocados en la infidelidad del jugador de fútbol, Shakira está concentrada en sus éxitos, y demuestra que esto no la ha derrumbado.

Shakira se muestra feliz y exitosa tras rumores de infidelidad de Piqué

Mientras todos hablan de “los cuernos” que le pusieron, la famosa publicó en sus redes unos videos de su paso por el programa Dancing With Myself, donde es jurado y comparte al lado de famosos como Nick Jonas.

La famosa está triunfando en este programa, y lo muestra a través de sus redes, dejando ver que está enfocada en sí misma, y que es una mujer fuerte y exitosa que no se deja derrumbar por nada.

Aunque no se sabe si es cierta la infidelidad, lo que sí se ha visto es que Shakira tiene meses sin publicar fotos de Piqué o con él.

La última imagen que publicó dedicada a su pareja fue el pasado 20 de marzo, para felicitarlo por su labor en el fútbol.

“Gerard no me deja decir estas cosas públicamente. Pero solo el con su heroísmo puede jugar así pasando por encima de cualquier lesión o dolor y dar siempre lo mejor. No es porque sea mi marido, pero es el mejor central del mundo mundial. ¡He dicho!”, dijo la celebridad en ese entonces.