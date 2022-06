Johnny Depp aún no es libre, Amber Heard desafiará el veredicto del jurado

El pasado miércoles el jurado de Fairfax County encontró que Amber Heard difamó de manera intencional y maliciosa a Johnny Depp cuando escribió un artículo para el Washington Post sobre su experiencia de abuso doméstico. Ahora Heard buscará apelar a la decisión del jurado y continuar con la batalla legal.

Amber Heard busca continuar con la batalla contra Johnny Depp

De acuerdo con la decisión del jurado, ambos habrían sido culpables de difamación, por lo tanto Depp recibiría 10 millones de dólares como compensación de daños y 5 millones de dólares en daños punitivos.

Mientras tanto, Heard recibiría 2 millones de dólares en daños compensatorios sin daños punitivos.

Tras darse a conocer el resultado, Amber Heard dijo estar decepcionada y con el corazón roto debido a que la evidencia que presentó no fue suficiente para enfrentarse a “el poder e influencias desproporcionados de su ex esposo” y dijo que estaba triste por lo que este veredicto significaba para otras mujeres que habían sufrido violencia.

Por esa razón, la famosa buscaría apelar a la decisión del jurado para continuar con la batalla legal, de acuerdo con información de EW. Por lo tanto este no es el final de la disputa entre Depp y Heard.

Por su parte, Johnny Depp celebró esta victoria con un comunicado para sus fans en el que asegura que la verdad prevaleció al fin y confirma que la razón por la cual decidió luchar en la corte fue por el bien de sus hijos y quienes lo apoyan.

El actor dijo que esta decisión confirma su lado de la historia y que le ha ayudado a limpiar su nombre después de varios años de haber sido vetado por las acusaciones de violencia en contra de su ex esposa.

“Seis años después el jurado me devolvió mi vida”

¿Qué es una apelación?

Una apelación, sucede cuando una de las partes pide a una corte de mayor nivel revisar y cambiar la decisión de un jurado. Si la apelación es exitosa, el caso es restaurado a sus etapas iniciales o bien es concluido de manera definitiva.

De acuerdo con The Guardian, Lisa Bloom, una bogada que ha llevado casos de abuso sexual, comentó que el veredicto del pasado miércoles en en caso Depp vs. Heard, aún no es una decisión definitiva, pues en los casos de difamación, usualmente la resolución llega después de las apelaciones.