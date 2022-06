“Es un infierno”: ex empleada de Gianluca Vacchi revela cómo es verdaderamente el DJ

Detrás de los contenidos virales y con apariencia perfecta de Gianluca Vacchi se esconde el maltrato laboral, así lo afirmó una ex empleada del DJ quien asevera que él los obligaba a participar de muy malas maneras.

“Es un infierno”, llegó a decir en su contacto con los medios de comunicación tras demandar al influencer y pedir una indemnización de 70 mil euros, de acuerdo con lo reseñado por People.

Laluna Maricris Bantugon, de 44 años, aseguró que le causa “estrés a sus empleados” al obligarlos a participar en sus bailes de TikTok. En su experiencia, cuando estos no logran seguir el ritmo, el millonario se enojaba, tiraba objetos a su alrededor y les gritaba.

La oriunda de Filipinas acudió al ministerio laboral para denunciar al italiano por los tres años y medios de labores con él, entre el 25 de mayo de 2017 y el 10 de diciembre del 2020, en los que se sintió agredida y amenazada.

Asimismo, el esposo de la modelo venezolana Sharon Fonseca, con quien tiene una niña llamada Blu Jerusalema, tendría conflictos con otros dos empleados de origen sardo porque estos aseguran que el empresario les debe 700,00 euros.

Gianluca Vacchi da su versión sobre las acusaciones de maltrato laboral

“En cuanto a las noticias aparecidas en los medios recientemente, no he hecho ninguna declaración o respondido a ninguna petición de entrevista sobre el tema, ni tengo intención de hacerlo: de hecho hay procesos en marcha y está en manos de los jueces expresar una opinión al respecto”, escribió en un comunicado.

“Sin embargo, se han difundido de una manera engañosa una serie de alegaciones falsas y faltas de respeto en relación a hechos y acontecimientos sobre los que no se ha presentado nunca una demanda y que no son materia de ningún procedimiento legal. En consecuencia, he ordenado a mis abogados a protegerme en los lugares competentes”, finalizó.