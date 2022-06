DJ Anthony Rey rompe los estándares de sintonía en la radio hispana neoyorkina

DJ Anthony Rey puede afirmar en estos momentos del existir que alcanzó el sueño americano apostando a él. Pero, para llegar a ese peldaño, evaluó, valoró y traspasó pruebas, momentos difíciles al pisar suelo estadounidense, como ocurre con la mayoría de latinos que, de acuerdo al contexto y tiempo dado, sienten la necesidad de superar sus propias expectativas, y en él se concretaron sus metas en un considerable porcentaje puesto que hoy es figura estelar de la X96.3FM, frecuencia radial de habla hispana perteneciente a Univisión en Nueva York.

Nacido en la ciudad de Santiago, República Dominicana, se consideraba, de niño un chico normal, selecto con sus amigos, de cierta popularidad, competitivo, y amante a la escuela gracias a la educación que recibió de su madre, basada en la perseverancia, humildad y proyección futura.

Siendo un taurino, 2 de mayo de 1984, DJ Anthony Rey es un hombre que hace honor a su signo si decimos que es un trabajador y forjador de metas imparable.

Dj Anthony.

Por lo mismo, en e l 2008, su carrera en ascenso lo condujo a la obtención del premio como D Jay del año en Newark, New Jersey. Allí es donde descubre su aptitud y vocación en la producción de música fusionando infinidad de ritmos que, en los espacios más festivos de esa localidad, se convirtieron en toque de queda. No obstante, no siempre fue así, hubo momentos en que creía desentonar al deducir que aquello no era lo suyo.

Y dicho esto: en sus comienzos tan solo se desempeñaba, para ganarse la vida, como auxiliar ayudando a un pariente a cargar equipos de música en lugares donde se amenizaban fiestas. Desde esos eventos, fue paciente, observador y buen aprendiz en tanto que investigaba, veía tutoriales, leía todo lo concerniente al oficio hasta ovillarse. Un día tocó su turno, lo aprovechó y dejó fluir su naturaleza polifacética al voltear la cara logística en que se manejaban los platos musicales en plena escena. A partir de ese momento, su destino en trayecto lo condujo a ser reconocido por su accionar, sea en la radio o fuera de ella. Sus primeras mezclas musicales se hicieron formalmente efectivas, de lunes a sábados, cuando tuvo la oportunidad de trabajar en horarios de siete de la noche hasta las doce de la madrugada en la X96.3 FM.