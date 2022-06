Ángela Aguilar alerta por problema de salud recurrente

La hija menor de Pepe Aguilar no se siente tan bien al bajar del escenario (Instagram)

La popular cantante de música mexicana Ángela Aguilar asomó un aspecto de su vida que mantenía en secreto, pero como se trata de un asunto de salud, la jovencita prefiere comunicarlo a su público ya que otras jóvenes en su misma situación podrían verse identificadas.

Su padre, Pepe Aguilar, grabó recientemente un videoblog y lo publicó en su canal de YouTube. Allí Ángela Aguilar se sinceró sobre los malestares que siente cuando termina una presentación.

¿Qué le pasa?

La propia intérprete de éxitos como: Ahí donde me ven, En realidad, Tu sangre en mi cuerpo y La chancla explicó que se le baja la presión y por ello pide que le tengan hidratación azucarada a mano en caso de que la descompensación sea más severa y corra el riesgo de desmayarse.

“Como se me baja la presión muy seguido después de cantar y a veces durante, me tomó algo con azúcar, o sea, un refresco o uno de esos de energía del gimnasio, no de los que te dan energía, sino de los que te tomas en el gimnasio para hidratarte”, citó Infobae.

La nota indica que los valores normales de la presión arterial son 120/80 mmHg, menos de ese rango se considera como presión arterial baja. Normalmente en estos casos se experimenta visión borrosa, debilidad, fatiga, somnolencia, sudor, náuseas y palpitaciones.

“La presión arterial baja suele presentarse con mayor frecuencia en personas que tienen algún padecimiento como diabetes, arritmias o insuficiencia cardiaca. También puede aparecer como consecuencia de deshidratación o consumo de ciertos medicamentos”, cita el medio.

Una carrera en ascenso

La nieta de “El Charro de México” Antonio Aguilar y de Flor Silvestre, vive un gran momento en su carrera artística tras su despegue indiscutible a la fama con la canción Llorona, que cantó en la ceremonia de los Grammy Latinos en el año 2018.

Ya mostraba gran talento desde muy jovencita y eso lo demostró desde los 13 años, cuando en el año 2016 participó en el festival 100 Mujeres de BBC en Ciudad de México. Allí declaró a la BBC News que la industria musical “estaba dominada por hombres” y que esperaba un cambio. Venía de cantar con su hermano Leonardo y de saberse heredera de un pasado glorioso desde el punto de vista artístico, ya que también es sobrina-nieta de María Teresa Enriqueta Jiménez “La Prieta Linda”.

Sin embargo, nadie escapa a malos momentos, ya que hace poco se filtraron unas fotos de ella con su novio el compositor Gussy Lau, de 33 años, imágenes un poco subidas de tono que le ocasionaron mucha vergüenza y molestia, reseñó MDZ.

Muchos especularon que las instantáneas las hizo circular el mismo Lau para hacerse publicidad, pero hasta ahora no aparece el responsable de la molestia que le han causado a la cantante.

