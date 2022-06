‘21 Jump Street’, la serie donde Gerardo Mejía y Johnny Depp trabajaron juntos

El ecuatoriano Gerardo Mejía publicó un mensaje para Johnny Depp felicitándolo por ganar el juicio contra Amber Heard. Acompañó su mensaje con una fotografía de ambos cuando participaron en la serie ‘21 Jump Street’.

Un internauta, al parecer, no le creyó. “Que tan egocéntrico tienes que ser para felicitar a alguien usando una foto donde el felicitado está de espaldas y solo se te ve a ti de frente, hace rato te perdí la admiración y respeto y sigues demostrando por qué”. A lo que Mejía respondió con una foto donde se lo ve a Depp.

Gerardo Mejía y Johnny Depp

‘21 Jump Street’

La serie trata lo que pasa con un escuadrón especial de la policía que hace investigaciones relacionadas con jóvenes y drogas. Los miembros de este escuadrón se hacen pasar por estudiantes para las misiones encubiertas. En los años 80 tocó temas serios como el SIDA, las consecuencias de las drogas y otros delitos.

Fue creada por Patrick Hasburgh y Stephen J. Cannell. Su emisión fue en entre 1987 y 1991. Johnny Depp a sus 24 años interpretó a Tom Hanson, un oficial miembro de la misión.

Más de Gerardo Mejía

Cuando tenía 12 años se mudó con su familia a California. También fue parte del elenco en Can’t Buy Me Love (1987), Colors (1988), Loco Love (2003), For The Very First Time (1991).