Mike Bahía defiende a Greeicy de críticas con dedicatoria: “La mamá que muchos quisieran tener”

El pasado 21 de abril Greeicy Rendón y Mike Bahía se convirtieron en padres por primera vez y desde entonces sus vidas giran en torno al pequeño Kai. Asimismo, la cantante caleña estuvo varias semanas alejada de las redes sociales para dedicarse por completo a su bebé, sin embargo en los últimos días ha aparecido varias veces, aunque sin mostrar el rostro de su hijo.

Desde su embarazo, Greeicy le “habla” con su hijo como si se tratara de un adulto, es de recordar que en sus últimos días de gestación le dijo que le cobraría arriendo por estar tanto tiempo dentro de ella. Recientemente, mientras él dormía en su pecho, Rendón se preguntó: “aquí, aprendiendo a malcriar bebés. ¿hum? ¿Mi tiempo qué? ¿Mi vida qué? ¿Ah?”.

Para adelantarse a las criticas que ya ha recibido por ser una mamá “brusca”, en ese momento aseguró entre risas: “para los que no entienden mi humor, no empiecen a decir que yo no quiero, porque yo amo a mi bebé”.

Además, invitó al bebé a que la defendiera de las ´'haters’. “A ver diga: ‘yo tengo una mamá brusquita, porque ella me habla como si yo entendiera todas esas bobadas que me dice’. ¿Cierto que sí? Ay cochito, diga que sí, defiéndame. Pa’ que la gente sepa que nos amamos, ¿o no?”, dijo la intérprete.

Sin embargo, la aclaratoria de la artista no fue suficiente para que de inmediato los internautas empezaron a criticar su forma de tratar a su bebé. Pero en su defensa salió su prometido y papá del bebé, quien asegura que es una excelente mamá.

Mike Bahía enternece las redes con dedicatoria a Greeicy

De una manera muy sutil, Mike Bahía salió a defender a su pareja de las criticas en las redes sociales. El cantante colombiano compartió un par de fotos de Greeicy donde resalta la admiración que siente hacía y ella y también aseguró que es la mamá que muchos quisieran tener.

“Te admiro cada noche un poco más, pero sobre todo le doy gracias a la vida por despertar tan bien acampando cada mañana. Nuestro bebé tiene la mamá que muchos quisieran tener. Te amo compañera, esta linda aventura apenas empieza”, escribió el intérprete de La Vida.

En la primera foto, se ve a Greeicy durmiendo en el piso de su casa junto a sus mascotas, y en la segunda está durmiendo sentada, lo cual indica lo entregada que está a la maternidad y la poca comodidad que tiene para descansar, en medio del escaso tiempo que tiene para hacerlo.

Inmediatamente, los seguidores del cantante reaccionaron a la publicación y destacaron que la etapa que están viviendo además de ser muy hermosa, también es agotadora.

“La realidad de las mamás que solo ellas conocen… las admiro montones”, “ya quisiera yo verme así de linda como Greeicy”, “para todos los que juzgan a veces lo que mostramos en una foto o un vídeo en redes no es ni el 2% de nuestras vidas” y “es agotador pero el amor más grande del mucho mucha empatía con ella”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

