Las bellas fotos María José Flores, ganadora a mejor presentadora de deportes en los Premios ITV

María José Flores ganó en los Premios ITV como la mejor presentadora de deportes. La periodista pertenece a la casa de TC Televisión y ha demostrado ser una mujer talentosa y profesional.

La famosa ha revelado en otras ocasiones que ella amaba el futbol desde que era una niña, esto debido a que su padre era jefe de la barra de Barcelona y ella podía estar en el estadio, algo que la marcó de la mejor manera de por vida.

Flores estudió periodismo en la Universidad Casa Grande y además de trabajar para TC Televisión, ella cuenta con su canal de YouTube que tiene el mismo nombre de ella, donde comparte entrevistas y datos deportivos.

A pesar de que el mundo del futbol es lo que le encanta a la periodista, ella empezó su profesión en otros ámbitos, según reveló.

“Yo empecé en el área de entretenimiento en varios programas de televisión abierta, luego me escogieron como reportera para el programa de farándula ‘Vamos con todo’ de Telesistema, (luego) RTS. Luego de ocho meses tuve la oportunidad de trabajar con Mariela Viteri en su programa y allí, aunque entrevisté a muchos cantantes internacionales y siempre viajaba, sentía que no era lo que realmente me gustaba. A mis 21 años ingresé a TC y luego de estar unos siete años en ‘Simplemente Mariela’ pasé a ser la fundadora de ‘De boca en boca’, pero en el 2010 me enviaron al Mundial de Sudáfrica. Allí hice varias notas deportivas y eso les gustó y así se dio mi paso a lo deportivo”, contó en una entrevista con El Diario.

La periodista cubrió ese Mundial en 2010, ahora ha ganado como mejor presentadora de deportes en los Premios ITV 2022. Sobre ese reconocimiento, Flores comentó en su cuenta de Instagram la emoción que sentía y lo que significa para ella.

“Reconocimiento que lo asumo con toda la responsabilidad y que me motiva a seguir caminando en esta aventura que me encanta y disfruto tanto contar historias, hacer PERIODISMO. Gracias a @tctelevision mi canal y al equipo de @tcdeportesec por creer en mi talento y por permitirme seguir cumpliendo mis sueños”, escribió.

También indicó que “cada entrevista realizada, cada cobertura nacional e internacional es un trabajo antes, durante y después y así nosotros lo valoramos el doble por todo el esfuerzo que requiere, pero quiero que sepan que todo el contenido que hago es por y para ustedes mi público mis seguidores”.