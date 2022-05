Victoria Ruffo llegó a los 60 años como toda una Queen y así los celebra

Victoria Ruffo se ganó el corazón de todos los mexicanos y de distintos fans de Latinoamérica gracias a su impecable trayectoria frente a las pantallas y su innegable talento para actuar.

La llamada Queen de las telenovelas arribó a sus 60 años este martes 31 de mayo y aunque ha tenido que pasarla en medio de las grabaciones de la nueva entrega de ‘Corona de Lágrimas’ celebró por adelantado.

Ruffo hizo su debut en las telenovelas con tan solo 18 años y desde entonces ha sumado cientos de trabajos a su curriculum haciéndola merecedora de un reconocimiento internacional.

Victria Ruffo celebra su vida sin temor a los años

La actriz sigue igual de bella que hace algunos años atrás, manteniendo su particular melena negra azabache abundante y su sencillez.

A través de sus redes sociales compartió algunas fotografías de lo que han sido sus celebraciones por adelantado junto a sus familiares y compañeros de reparto.

Y es que desde la semana pasada Victoria ha celebrado su nueva vuelta al sol pues sus compañeros la sorprendieron con un arreglo con chocolates, un globo y una tarjeta.

Más tarde festejó con su esposo, el Gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad y sus hijos Victoria, José Eduardo y Anuar. A ellos se sumaron los hijos del político y su hermana Gaby Ruffo.

“Festejando ando”, escribió junto a la postal familiar.

Aunque la artista arribó al sexto piso revelar su edad no ha sido una preocupación para ella y la celebra con mucho orgullo.

“A mí me vale, sinceramente, empecé muy jovencita, la gente sabe a qué edad comencé y la gente sabe cuántos años tengo, así que es absurdo decir que tengo menos o que tengo más, ahora si me calculan más y tengo menos, ¡qué horro!, pero si me calculan menos y tengo más, ¡qué maravilla!”, dijo en una entrevista hace unos años atrás.