“Me felicito por lo valiente que he sido”: Ivy Queen reveló que padece una enfermedad sin especificar cuál

“Yo, de esta vida, soy un aprendiz no una víctima. Aquí estoy, con la fuerza abrumadora de un corazón que no se rinde porque soy guerrera por naturaleza. Y me felicito por lo valiente que he sido en estos momentos”. Se le escucha decir a Ivy Queen en un video colgó en su cuenta de TikTok.

En solo 27 segundos, la artista puertorriqueña revela que padece una enfermedad sin especificar cuál. En el clip se aprecia una secuencia de imágenes en la que se la ve en sus pasos por el hospital y los tratamientos a los que se ha debido someter.

“Por favor siempre que puedan sean un ángel en la vida de alguien porque usted no sabe cuándo puede necesitar uno en la suya. Con esto dicho, gracias a todos por procurar por mi”, cierra la cantante.

En las fotografías aparece con un turbante en la cabeza y pijama mientras está sentada en su habitación de hospital. Otras imágenes la muestran con su torso descubierto y algunas partes de su piel con lo que parecen hematomas.

@ivyqueendiva Gracias a aquellos que procuran por mi y me envían sus mensajes. La empatía es un regalo, una manifestación. ♬ original sound - Tik Toker

Los internautas no tardaron en reaccionar y hasta le enviaron mensajes de apoyo, deseándole pronta recuperación. La intérprete de ‘Yo quiero bailar’ agradeció entonces las expresiones de cariño.

“La Diva” no especificó qué enfermedad padece que la tiene ausente de redes sociales y de la vida pública. De hecho, una de las últimas veces que compartió contenido en su cuenta de Instagram fue cuando estrenó el sencillo ‘Pa’ mí' junto al cubano Peter Nieto a principios de este mes de mayo.

Tras cumplir 50 años, la artista es considerada como pionera del género urbano. Su rol ha reivindicado la participación de las mujeres en el reguetón.

Su esposo, el coreógrafo puertorriqueño Xavier Sánchez, con quien procreó su niña llamada Naiovy nacida en 2013, confirmó que ella está en “sanación”.

“Entregándote vitamina C corazón, importante para la sanación”, escribió su pareja en sus historias de Instagram. E Ivy respondió: “Gracias husband (esposo) por estar aquí para mi siempre”.