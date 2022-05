Stranger Things 4: la manera en la que el final del volumen uno se conecta con la primera temporada

Finalmente, después de una larga pausa debido a la pandemia, Netflix estrenó Stranger Things 4 y ya la crítica la posiciona como la mejor temporada tras la primera. Esta serie desde el inicio nos atrapó con su temática terrorífica, y tal como ocurre con muchas series de terror, nos iba dejando dudas con respecto a la conexión de algunos puntos en la trama.

*Si aún no has visto el primer volumen de la 4 temporada de Stranger Things, te aconsejo no seguir leyendo porque se vienen spoilers*

Así se conecta el final de Stranger Things 4 con la primera temporada

Pues bien, en la primera temporada se nos presenta el laboratorio ubicado en Hawkins donde experimentaban con niños con súper poderes, de ahí se escapa Once.

Después, se muestra que en el laboratorio había un enorme portal que conectaba con el terrífico Mundo Del Revés, y de donde salían estos monstruos que asesinaban a las personas y que iban detrás nuestros protagonistas.

Además se planteó que había una conexión entre Once y los monstruos de la otra dimensión que nunca se llegó a explicar hasta ahora. Pues en el final del primero volumen de Strangers Things 4 finalmente se nos aclara esa duda.

Vecna, el temible villano de esta nueva temporada, resultó ser el primer paciente del laboratorio donde se encontraba Once, cuyo verdadero nombre es Henry Creel, hijo de Víctor Creel.

Como desde niño Henry mostró actitudes peligrosas, se le implantó un chip que bloqueaba sus poderes. De este modo, Henry terminó trabajando en el laboratorio. Henry se consideraba un ser superior a los demás, y notó que Once tenía un nivel de poder similar al suyo. Por eso la manipula y ella termina extrayéndole el chip de su cuello.

Al verse nuevamente con acceso a sus poderes, Henry asesina a todos en el laboratorio, incluyendo los niños con los que se experimentaban. Once decide enfrentarse a él y acaba enviándolo al Mundo del Revés. Eso creo el portal que se abrió en el laboratorio hacia la otra dimensión. Es decir, que Once fue quién abrió ese portal.

Asimismo, Henry Creel, derrotado y llenó de irá terminó convirtiéndose en un monstruo de la oscura dimensión, y en el ser que lidera el ataque de estos monstruos.