Embobado: Actor de Superman Henry Cavill detiene entrevista para ver a Shakira

El actor que interpreta a Superman, Henry Cavill, estaba dando una entrevista en al alfombra roja cuando quedó sorprendido con la presencia de la cantante Shakira y no tuvo ningún disimulo para mirarla de pies a cabeza y no una vez, sino que en tres ocasiones quedando, al parecer, totalmente sorprendido con la estampa de la colombiana.

En un video quedó en evidencia la cara de embobado que tuvo Cavill tras la supermirada que le pegó a la artista.

Todo ocurrió durante evento del nuevo programa de NBC, ‘Dancing with myself’, momento que el actor no pudo evitar interrumpir la entrevista y girarse para mirarla, en varias ocasiones.

El actor se vio visiblemente impactado por la aparición de Shakira, quien en ese momento posaba para las cámaras. El momento quedó registrado en video y no tardó en hacerse viral en redes sociales.

“It’s that Shakira?”, dijo el coqueto actor mientras se inclinaba hacia atrás para divisarla antes de continuar la entrevista.

Regreso a la TV

La cantante colombiana regresará a la televisión como jurado del programa de baile Dancing with myself, que se estrenará el próximo 31 de mayo en la cadena de NBC. Allí estará acompañada de Nick Jonas y Liza Koshy.

Esta no sería la primera vez que vemos a Shakira como jurado en un programa de talentos. Anteriormente, participó en la cuarta y sexta temporada de The Voice (versión de EE.UU) como coach. Allí compartió pantalla junto a Adam Levine, Usher y Blake Shelton.

Incluso hace algunas semanas la intérprete de ‘Ojos así’ anunció como suya esta nueva producción. Esto porque también se desempeña como una de las productoras de Irwin Entertainment y Universal Television Alternative Studio.

La lógica de este nuevo show, tiene que ver con rutinas de baile inspiradas en redes sociales, en específico Tiktok, donde cada semana los concursantes deberán enfrentar un desafío. El objetivo es que aprendan los pasos de cada nueva rutina lo mejor posible con la posibilidad de ganar un premio en efectivo.