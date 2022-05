“Aunque me critiquen me considero un ejemplo de mujer”: Carolina Jaume lanza dedicatoria a sus ‘haters’ tras salir de ‘El Poder del Amor’

“Aunque me critiquen me considero un ejemplo de mujer todos los días me felicito por la valentía de cambiar mi doloroso pasado por buscar el amor y ser feliz”. Fue parte de la publicación de la presentadora ecuatoriana, Carolina Jaume, dedicado a sus ‘haters’ (detractores) luego de su salida del reality turco ‘El Poder del Amor’. Aunque hace dos semanas se filtró su eliminación, fue ayer el capítulo de despedida.

Prosiguió con que ella dejó de “encerrarme en mi casa donde solo sufría sin arreglarme o sentirme mujer”. También se siente orgullosa de haber participado en el reality y que es un acto de “valentía”. “Y descubrir que el amor quizás no lo voy a encontrar en una persona”.

Tras su salida, en la que le despidieron de forma emotiva, publicó fotos y mensajes de aquel día. También compartió varias gráficas en las que estaba con el equipo de ‘En Contacto’ durante entrevistas. “Nos volvimos familia (...) lejos de nuestra cultura de nuestro idioma. Se acabaron las fronteras en la Casa Del Amor”.

Reveló que la compararon

Jaume, ahora, está en Ecuador para continuar con su trabajo con Ecuavisa. En el programa ‘En Contacto’, Jaume reveló en una entrevista que la compararon con Laura Bozzo. “Extrañamente y la gente cree que me molesta, por el contrario, me encanta”, expresó a con Virginia Limongi.

Agregó que la criticaban por su edad y por su condición de madre. “Solo tengo más edad que el resto ¿Cuál es el maldito problema con la edad?”, cuestionó. “Me veo con una trayectoria exitosa, me veo más joven que nunca”, añadió. Se refirió también a las acusaciones por un presunto trastorno mental.

“Hablar de enfermedades mentales es algo delicado (...) Una persona que tiene transtornos mentales, no puede trabajar en la forma que trabajo, no pueden mantener su hogar en la forma que lo mantengo, no puede sostener ni criar a sus hijos de la forma que yo lo hago. Una persona loca divaga de su realidad”, apuntó.

“Sí, sufro de depresión, tengo estrés postraumático y no tengo problema en decir que me tomo la pastillita... ¿por qué satanizamos las enfermedades mentales?”, agregó Jaume.