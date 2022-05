“La gente quiere poner a mi bebé en en el microondas”: Amber Heard acusa a fans de Johnny Depp de quererla matar a ella y a su bebé

En medio del final del juicio entre Johnny Depp y Amber Heard, la actriz se ha mostrado devastada por las amenazas que recibe a diario por parte de los fans de su ex esposo.

La texana volvió a subir al estrado en el juzgado del condado de Fairfax, Virginia, Estados Unidos, para contar los problemas que se han desencadenado tras el polémico juicio y la campaña de desprestigio que asegura tiene el actor en su contra.

“Me acosan, humillan y amenazan todos los días”, respondió cuando su representante legal le consultó sobre cómo han sido sus últimos días.

Amber Heard asegura que la quieren matar

El rechazo por la actriz ha sido innegable en las redes sociales pues los internautas la acusan de mentir sobre las acusaciones de violencia doméstica a las que ha sometido a Depp, causándole una caída abrupta en su carrera como actor.

Por ello indica que no ha sido fácil para ella sentarse en el estrado a contar su verdad.

“Sentarme aquí frente al mundo, ver las peores partes de mi vida usadas para humillarme. La gente me quiere matar y me lo dice todos los días”, agregó.

Por si fuera poco, la famosa mencionó que tales amenazas en su contra han llegado a salpicar a su hija Oonagh Paige de tan solo un año de edad.

“La gente quiere poner a mi bebé en el microondas, me dicen eso”, dijo.

De igual manera, rechazó los chistes y las risas del intérprete durante las audiencias.

“No me sentaré en esta sala del tribunal riéndome y haciendo chistes sarcásticos. Esto es horrible, doloroso y humillante para cualquier ser humano. Quizás es fácil olvidar eso, soy un ser humano [...] No me merezco esto. Los ataques contra mí, la campaña que Johnny ha provocado que millones de personas hagan en su nombre, me torturan”, agregó.

Amber reveló que suele tener insomnio, pesadillas y sufrir de ataques de pánico producto de lo vivido durante su matrimonio con Depp.

“Me tiemblan las manos, me despierto gritando... mis amigos tienen que vivir con un conjunto de reglas tácitas sobre cómo no asustarme, cómo no tocarme, cómo no sorprenderme. Las parejas íntimas tienen reglas sobre cómo pueden tocarme. Tengo reglas sobre los profesionales médicos... ginecólogos que veo, para que no tenga un ataque de pánico o un evento desencadenante”, agregó.