Ana Gabriel confesó que tuvo una relación de 31 años con una mujer

Ana Gabriel es una de las artistas más reconocidas a nivel mundial en habla hispana que se ha convertido prácticamente en una patrimonio cultural. A pesar de tantos años, su música sigue vigente y de hecho, en los concursos de música, como ‘Yo Me Llamo’, una de las artistas más imitadas es ella. Siendo una figura pública, sus relaciones amorosas siempre estuvieron en boca de todo el mundo, pues casi nunca se le veía al lado de un hombre, lo que generaba ciertos comentarios.

La generación de Ana Gabriel no estaba tan expuesta a tener que revelar su privacidad como los artistas de ahora, ya que crecieron y están acostumbrados a las redes sociales y a contar su vida por medio de ellas. Cuando Ana Gabriel era joven, se le veía muy cercana, por ejemplo, con Victoria Castro, esta actriz y cantante mexicana que aun sigue siendo una de las más pedidas en televisión, incluso en Netflix, pero dicha relación no prosperó.

A través de su cuenta de Twitter, Ana Gabriel por fin habló luego de más de 30 años “En mi vida como artista me he mostrado abierta ante el público, he sido flexible, pero con el tiempo he cuidado y puesto una línea entre la vida de Ana Gabriel y la vida privada de María Guadalupe. Hace algunos años se me vinculó afectivamente con la señora Diana Verónica Paredes, la cual ha sido mi vestuarista por 31 años y a la que le debo lo que soy, tanto el amor y respeto de nuestra hija, cuyos padres como lo saben son el señor Mario Cázares y Diana Verónica” afirmó la cantante

Para terminar. Ana Gabriel pronunció “La señora Diana Paredes y yo hemos decidido poner fin a una historia de 32 años viviendo experiencias y momentos inolvidables. Me abro con ustedes, amigos-fans, para pedir respeto y detener los chismes, críticas y parloteos de esa relación que hoy termina” dejando claro por fin toda su vida amorosa, pero luego eliminó los comentarios.