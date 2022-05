Lara Klart, DJ ecuatoriana, se presentará en Quito a favor de una causa benéfica

La productora y Dj ecuatoriana, radicada en Estados Unidos, llega a Ecuador este 27 de mayo a presentar un show único en el Club La Catedral, en Quito. Parte de las ganancias de este evento, se destinarán a Caemba, de la Fundación Raíz Ecuador.

Lara Klart es considerada la artista más importante de música electrónica del país. Dejando en alto el nombre de Ecuador, Lara ha producido más de 40 canciones inéditas y colaboraciones de Techno, Hard/Acid Techno, Deep House, House, Techouse y Psytrance.

Su carrera artística comenzó en el 2015, en México; su primer show masivo fue en el festival Dos Equis Music, en 2016. Su primera residencia fue en el Club Poe, en la capital mexicana (2015-2016). El primer lanzamiento musical de Lara fue en el 2017, sus inicios fueron en el género House y Deep House.

En el 2018, participó en ADE de Ámsterdam en la fiesta “Mex I Can”. En el 2020, Lara debutó en SXM Radio “Diplo’s Revolution” en New York; y en el 2022, tuvo su primera aparición en el programa de Blondish “Abracadabra” en Miami.

“Mi gusto musical empezó desde mi familia, mi hermana, mi madre, mi abuelo. En la electrónica empecé a los 16 años como promotora ayudando a hacer fiestas electrónicas. Cuando me mudé a México, a finales de 2014 decidí darme la oportunidad y empezar a tomar clases de producción y DJ, después de tres meses las cosas pasaron muy rápido, a pesar de que hubo bastante esfuerzo. Empecé a tocar en festivales de tres mil y cuatro mil personas. En 2018 llegó la oportunidad de mi vida, en “Mex I Can”, un festival holandés y tuve la oportunidad de compartir escenario con Tiesto, Alesso y Vini Vici. Luego empecé a tocar en otros países y clubs. Ahora estoy produciendo mucho”, dijo Lara en una entrevista con Metro Ecuador.

Ha compartido escenario con grandes de la música electrónica, como Adam Beyer, Charlotte de White, Tiesto, Alesso, Vini Vici, Oliver Heldens, Guy Manzur, Guy J y muchos más. Ha sido invitada a festivales como Dreamfields (2018, México) y Resistance by Ultra Music (2019, Costa Rica); recorriendo varios países de Latinoamérica y Europa.

Sus canciones han estado en el top 100 de Beatport orgánicamente por más de 10 ocasiones y actualmente es residente del Club Domicile en Miami, Red Code y Mirage en Chile. Su sonido se describe como único y diferente, con matices sensuales, industriales, agresivos y grooveros. Lara sigue produciendo House, pero su enfoque es el Techno.

“Al principio mi familia no entendía que quería hacer. Considero que lo más importante era creer que yo podía lograrlo, me tenía a mí y en el camino aparecieron personas que me enseñaron”.

Revela que aparte del sacrificio, esfuerzo y buen trabajo hay que tener mucha suerte porque es difícil y más por ser mujer. “No me victimizo, pero en el Techno es difícil mostrar nuestra música. Yo me esforcé y tuve suerte”, dice Lara.

LARA KLART

Lara y los proyectos sociales

Además de ser una exitosa productora y Dj, Lara ha formado parte de varios proyectos sociales; desde ayudar a fundaciones de animales y empoderando a mujeres y adolescentes de bajos recursos mediante conferencias de motivación emocional.

Revela que le encanta fusionar la música y la ayuda social. Recuerda que empezó a hacer eventos para fundaciones de animales desde los 15 años. Yo me prometí, hace mucho tiempo, que si puedo hacer lo que amo y puedo ayudar e inspirar, no lo voy a pensar y lo haré”.

En esta ocasión, con motivo de su visita a Ecuador y junto a la empresa organizadora del evento, Schwarz Company, una parte de la venta de las entradas se destinará al proyecto Caemba, de la Fundación Raíz Ecuador, que busca dotar de casas de bambú a familias afectadas por el terremoto del 2016, que sacudió principalmente a las provincias de Esmeraldas, Manabí y Guayas, que aún no han sido ayudadas.

Para finalizar envió un mensaje a los artistas. “Felicito a los artista y productores nuevos. Veo que están haciendo nuevas fiestas y hay más clubs que generan trabajo para mucho artistas como yo, antes no habían tantos espacios (..) Yo estoy aquí dispuesta para ayudar a otros artistas con consejos y una guía”.