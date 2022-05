Ex Paparazzi de TMZ desmiente declaraciones de Amber Heard y prueba que ella autorizó la publicación de video editado de Johnny Depp

Los representantes legales de Johnny Depp presentaron como testigo en el juicio contra Amber Heard a Morgan Tremaine, ex periodista de TMZ, a pesar de la moción de emergencia que pidió el medio para evitar que tomara la palabra.

Los abogados del medio le pidieron a un juez impedir el testimonio del profesional de la comunicación para proteger a la fuente confidencial que le había proporcionado al medio un vídeo de Depp gritándole a su ex esposa y golpeando los gabinetes para su artículo “Johnny Depp Goes Off On Amber... Smashes Wine Glass, Bottle”.

Los letrados de TMZ rebatieron que la identidad de su fuente debe estar protegida bajo el privilegio del periodista en la ley de Virginia, además, aseguran que el testimonio de Tremaine sería irrelevante para la cuestión de si Depp y Heard se difamaron entre sí.

Morgan Tremaine revela cómo Amber Heard editó el audiovisual

Morgan Tremaine reveló que el video de Johnny Depp ebrio golpeando objetos mientras discutía con Amber lo recibieron por correo electrónico, el cual no fue editado por la empresa, pues lo publicaron tal como les llegó y solo agregaron la marca de agua.

Aunque no mencionó directamente a la actriz como la encargada de enviar el audiovisual aseguró que la única manera de obtener los derechos de un material es grabándolo ellos mismos, recibirlo o negociarlo por parte del mismo propietario. TMZ obtuvo los derechos de autor 15 minutos después de haber recibido el video en su correo.

De igual manera, agregó que fue Amber quien les filtró a la cadena que pediría la orden de restricción y el divorcio.

La ex pareja enfrenta la batalla legal desde el pasado 11 de abril en Fairfax, Virginia, luego de que el intérprete demandara a la actriz por difamación tras un artículo de opinión publicado en 2018 en The Washington Post titulado “I spoke up against sexual violence — and faced our culture’s wrath. That has to change” [”Me pronuncié en contra de la violencia sexual y enfrenté la ira de nuestra cultura... eso tiene que cambiar”].

Aunque la intérprete de Mera en Aquaman no lo menciona en el artículo, el famoso enfrentó el rechazo de la industria perdiendo contratos millonarios y viendo afectada su imagen.