Billie Eilish se abre sobre su experiencia viviendo con síndrome de Tourette

Si bien no es un secreto que Billie Eilish padece el síndrome de Tourette, la influyente estrella pop alternativa no ha sido muy pública sobre su enfermedad a lo largo de su exitosa carrera.

“No es nada diferente, ¿sabes? Nunca dije nada porque no quería que eso definiera quién soy, no quería que fuera como ‘Billie Eilish, la chica que tiene Tourette”, comentó en entrevista al show de Ellen DeGeneres en 2019, un año después de compartir su diagnóstico.

Ahora, la cantante se abrió por primera vez a profundidad sobre su experiencia viviendo con este trastorno neurológico durante su visita al programa de Netflix My next guest needs no introduction with David Letterman.

Billie Eilish sobre tener Tourette: “Me he hecho amiga de él”

Aunque aparentemente no estaba entre los planes del presentador tocar este tema, luego de que un cambio de iluminación le provocara un tic en la entrevista, Letterman cuestionó a la cantautora si podían ahondar en el padecimiento que le diagnosticaron a los 11 años.

“En realidad me encanta responder a preguntas sobre ello porque es muy, muy interesante. Y estoy increíblemente confundida por ello. No lo entiendo”, aseveró la artista de 20 años. “Si me grabas durante mucho tiempo, vas a ver muchos tics”.

El síndrome de Tourette se puede manifestar con diferentes movimientos o vocalizaciones involuntarias y repetitivas. Durante la plática, la californiana recordó los reflejos que presentaba cuando era niña. Asimismo, aseveró que actualmente siempre tiene tics y enumeró cuáles son los que más la afectan.

“Los tics principales que hago constantemente durante todo el día son mover la oreja hacia adelante y hacia atrás, levantar la ceja y chasquear la mandíbula, flexionar este brazo aquí y este brazo allá (…)”, contó la ganadora del Grammy.

“Son cosas que nunca notarías si estuvieras manteniendo una conversación conmigo, pero para mí son muy agotadoras”, confesó.

No obstante, Eilish confesó que ha llegado a aceptar el síndrome e incluso “amistarse” con este luego de varios años padeciéndolo.

“No es que me guste, pero siento que me he hecho amiga de él, así que ahora tengo bastante confianza en él”, admitió.

“Piensan que estoy tratando de ser divertida”

En la cándida conversación, la intérprete de Bad Guy también confesó lo ofendida que se ha llegado a sentir con las reacciones de algunas personas hacia sus tics. Y es que, al desconocer su padecimiento, asumen que dichos movimientos son solo para hacerse la graciosa.

“Es realmente raro, no he hablado de eso en absoluto”, dijo. “La forma más común en que las personas reaccionan es que se ríen porque piensan que estoy tratando de ser divertida. Piensan que voy a (imitar un tic) como un movimiento divertido”.

“Entonces dicen, ‘Ja’, y siempre me siento increíblemente ofendido por eso. O dicen ‘¿Qué?’ y luego digo: ‘Tengo Tourette”, reconoció. Además, explicó que estos movimientos disminuyen cuando está en movimiento o concentrada en algo, razón por la que no los tiene en el escenario.

“Cuando me muevo, ni siquiera estoy haciendo tic en absoluto”, apuntó.

En la charla, también confesó que se sentía menos sola sobre su diagnóstico después de alcanzar la fama. Y es que, según reveló, varias celebridades le han compartido padecerlo, pero lo mantienen oculto del público.

“Lo gracioso es que tanta gente lo tiene y nunca lo sabrías”, aseveró. “Un par de artistas se me acercaron y me dijeron: ‘De hecho, siempre he tenido Tourette”, compartió, sin revelar las identidades de dichos famosos.

El episodio completo de Billie Eilish en la cuarta temporada de My next guest needs no introduction with David Letterman ya está disponible en Netflix.