Kourtney Kardashian y Travis Barker bailan al son de Andrea Bocelli en su boda

Reprodução - @kourtneykardash

Kourtney Kardashian y Travis Barker son una de las parejas del momento y aún más ahora luego de celebrar su tercera boda en Portofino, una zona exclusiva al norte de Italia, que contó con la presentación del legendario cantante italiano, Andrea Bocelli.

La íntima ceremonia, que reunió a la familia Kardashian-Jenner e amigos cercanos de la pareja como Megan Fox y Machine Gun Kelly, se celebró con todos lujos, incluyendo a Bocelli interpretando la canción de Elvis Presley, ‘Can’t Help Falling In Love’ mientras la pareja hacía su clásico baile matrimonial.

Bocelli, junto a su hijo Matteo, cautivaron a los invitados con la romántica interpretación de Can’t Help Falling In Love de Elvis Presley, acompañada de un piano, mientras la pareja, que ya había celebrado su primera boda (no oficial) en Las Vegas después de los Premios Grammy 2022, bailaba.

La estrella de reality show y el baterista de la legendaria banda Blink-182 unieron sus vidas, tras casi dos años de relación, de forma oficial Los Ángeles el pasado 17 de mayo. Pese a haber estado en una relación por 10 años con Scott Disick, quien es el padre de los tres hijos de Kourtney, está es la primera vez que la celebridad se casa.

Fiel al estilo de vida de lujo que los caracteriza, la familia Kardashian, junto a los Barker, desfilaron por las calles de Portofino con prendas de la firma italiana Dolce & Gabana, quien tuvo la exclusiva para vestir a los asistentes en el día especial.

¿Cuánto cuesta contratar a Andrea Bocelli para un evento?

Ante la presencia del intérprete de 63 años, muchas personas se preguntaron cuánto tuvo que pagar la famosa pareja para contar con el prestigio de tener a Bocelli entreteniendo a sus invitados. Según reportes, conseguir este lujo solo cuesta una modesta cantidad que va de los 500 mil a los 700 mil dólares.