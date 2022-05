“Increíble”: así definió Ewan McGregor la reacción al volver a ver a Hayden Christensen como Darth Vader

Ewan McGregor y Hayden Christensen se volvieron a reencontrar en un set de grabación de Star Wars por primera vez desde 2005, cuando protagonizaron su tercera precuela, La Venganza de los Sith.

Ahora, en Obi-Wan Kenobi, McGregor regresa como el Maestro Jedi, mientras que Christensen repetirá su papel como el antiguo aprendiz de Kenobi convertido en Darth Vader, en una serie limitada de seis capítulos que se estrena este 27 de mayo en Disney+ con par de capítulos.

La historia continúa 10 años después de los eventos de Star Wars: La venganza de los Sith y se ve a Kenobi huyendo mientras un equipo de Inquisidores, que no se detendrán ante nada para cumplir con las órdenes de su maestro Lord Sith.

Se llenó el plató para ver a Darth Vader

Hayden Christensen como Darth Vader.

Y con mucha expectativa entre los seguidores de Star Wars por esta reunión, el propio McGregor contó a Entertainment Tonight lo que significó reencontrarse con Christensen y verlo de nuevo vestido como Darth Vader.

“Fue increíble”, dijo McGregor. “Nunca había visto a un equipo reaccionar de la forma en que reaccionaron cuando (Hayden) llegó al set por primera vez como Vader. Quiero decir, fue como uno de los mejores momentos en cualquier set de filmación que haya visto”.

“Aparecieron cientos de personas (por todo el plató) y yo dije: ‘¿Por qué hay tanta gente aquí hoy?’”, recordó. “Hayden sale con el traje y yo estaba como, ‘Oh, por supuesto, es por eso que todos están aquí. Todo el mundo está aquí para ver este momento’”.

Gran reencuentro

McGregor y Christensen no trabajaban juntos desde 2005 y compartieron mucho tiempo juntos en Australia, donde se filmaron Attack of the Clones y Revenge of the Sith a principios de la década de 2000, cuando se hicieron amigos cercanos.

“Ambos estábamos fuera de casa. Entonces, pasamos mucho tiempo juntos en el gimnasio de lucha, entrenando juntos, aprendiendo las peleas juntos”, señaló McGregor, quien apuntó que al volver a encontrarse en el set “estaba tan feliz de verlo”.

“Se sentía como, ya sabes, las personas especiales en tu vida a medida que avanzas en tu vida, y él es uno de ellos para mí. Entonces, fue genial volver a verlo”, resaltó. “Luego, cuando lo vi la siguiente vez pude hablar sobre (Obi-Wan Kenobi) y decir lo emocionados que estábamos de que lo hiciera”.