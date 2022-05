Estos son los cambios radicales que ha hecho Christian Bale en su carrera

Christian Bale sólo comia manzanas, atún y bebía café para su papel en The Machinist. Bajó 28 kilogramos

El actor británico Christian Bale ha tenido una extensa y lucrativa carrera, interpretando grandes papeles como el icónico Batman en la aclamada trilogía de Christopher Nolan. Su impecable trabajo lo han llevado a ser reconocido como uno de los mejores actores de método de su generación.

Para lograr tal reconocimiento, Bale muchas veces ha tenido que someterse a regímenes alimenticios para cambiar su físico y utilizar maquillaje hasta el punto que se ha vuelto irreconocible en la pantalla. Aquí repasamos algunos de esos casos:

El Maquinista

Para este filme del 2004, Bale se sometió a una dieta de solo una manzana y una lata de atún por día, para llegar a pesar 55 kilos. Sobre la experiencia, el actor contó: “Había estado con un nutricionista y cuando había conseguido a lo que ella me había dicho que era un peso saludable, simplemente me fui (…) así que perdí otros 9 kilos por debajo de lo que me recomendaron”.

Escándalo Americano

En el filme de 2013, Bale perdió la musculatura que había ganado para poder interpretar al superhéroe Batman y subió 20 kg de solo grasa para su papel, que le valió una nominación al Óscar por Mejor actor.

Vice

Para este filme de 2018, Bale asumió el reto de interpretar al polémico vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, por lo que tuvo que subir 18 kg adempas de utilizar maquillaje para simular la apariencia del reconocido político. Esta cinta recibió el premio Óscar a Mejor maquillaje por el impcable trabajo que hicieron con Bale.

Thor: Love and Thunder

Ahora, Bale vuelve a llmar la atención por su increíble y terrorifica apariencia en la venidera cuarta entrega de Thor, Thor: Amor y Trueno, donde el actor inglés interpretará al villano Gorr. El director del filme, Taika Waititi, manifestó: “En mi humilde opinión, tenemos probablemente al mejor villano que Marvel haya tenido gracias a Christian Bale”.