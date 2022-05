Conozca quién es la ganadora del Oscar que interpretará a la abuela de Vin Diesel en Fast X

Brie Larson no será la única ganadora del Oscar que se unirá al elenco de Fast X, la próxima película de la saga de Rápido y Furioso.

Vin Diesel, la gran estrella de la saga, se encargó de presentar en redes sociales a la nueva adquisición de su elenco, también ganadora del Oscar, en 1962: Rita Moreno.

Moreno, quien obtuvo un Premio de la Academia por su actuación en la versión original de West Side Story, interpretará a la abuela de Vin Diesel en la próxima película de Rápido y Furioso.

Vin Diesel cumple un sueño

“Siempre ha sido mi sueño trabajar con Rita Moreno, y el hecho de que esté aquí interpretando a mi abuela hace que mi alma sonría”, compartió Diesel en un video sentado entre Moreno y su coprotagonista Michelle Rodríguez. “Estoy tan bendecido”.

“¿Sabes qué?, creo que me estaba poniendo… Creo que mi vejez estaba esperando que me invitaras. ¿No es eso agradable?”, dijo Moreno en el video. “La respuesta es sí, lo haré. Y sí, no solo lo hago, sino que me hace cosquillas. Me hace cosquillas hasta el infierno hacerlo. Estoy tan emocionada. ¡Va a ser tan divertido!”

“¡Rita Moreno en la casa, bebé!”, celebró Rodríguez en la misma grabación.

Una constelación de estrellas

Rita Moreno AP

La noticia del casting de Moreno llega después de que Diesel le dijo a Variety en junio de 2021 que la franquicia de Rápido y Furioso tenía como objetivo explorar más del árbol genealógico de Toretto en las próximas entregas (10 y 11).

A lo largo de la filmación de Fast X, Diesel ha estado compartiendo actualizaciones y miradas tras bastidores dentro de la producción con sede en Londres, como el anuncio del ingreso de Brie Larson al elenco.

También ha publicado fotos con los recién llegados a la franquicia Jason Momoa y Alan Ritchson, así como con los antiguos miembros del elenco, como Rodríguez, Jordana Brewster, Ludacris, Sung Kang y Nathalie Emmanuel. Tyrese Gibson, Scott Eastwood y Charlize Theron.