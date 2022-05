Aunque todos le dieron la espalda, Will Smith volverá a las pantallas y seguirá triunfando

Will Smith volverá al cine Instagram

Will Smith ha vivido uno de los peores momentos de su vida y su carrera tras golpear a Chris Rock en los Oscar, hace casi dos meses.

Will Smith renuncia a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, tras el golpe que le dio a Chris Rock en los #Oscars pic.twitter.com/hGeHKa945A — Alejandra Bran (@AlejandraBranSV) April 1, 2022

El actor pidió disculpas públicas, renunció a La Academia, perdiendo la posibilidad de ganar otro premio, y perdió su papel en la película de Aladín 2, entre las consecuencias profesionales que sufre.

Además, su matrimonio con Jada también se encuentra en su peor momento tras este incidente, y es que la actriz no lo ha apoyado en este momento, y por el contrario, dijo que su esposo había exagerado con su actitud.

La actriz declaró que no necesitaba que Will la defendiera, y desde entonces, no se les ha visto juntos, e incluso, el actor se encuentra en una clínica de rehabilitación, y en India con un gurí de la meditación.

Pero, parece que no todo es gris para el actor, pues, aunque muchos le han dado la espalda, recientemente recibió el apoyo de Sony.

Will Smith volverá a las pantallas tras apoyo de Sony

El presidente de Sony, Tom Rothman, respaldó a Will Smith, y le expresó su apoyo, asegurando que lo quiere en la película Bad Boys 4, que el actor protagoniza al lado de Martin Lawrence.

“No creo que sea realmente mi lugar comentar, excepto decir que conozco a Will Smith desde hace muchos años y sé que es una buena persona. Ese fue un ejemplo de una muy buena persona pasando por un muy mal momento, frente al mundo. Creo que su disculpa y arrepentimiento son genuinos, y creo en el perdón y la redención”, afirmó Rothman.

CONFIRMADO



Uno de los directivos de Sony Pictures, Tim Rorthman, confirma que

"BAD BOYS 4" sigue en desarrollo y NO está cancelada como muchos piensan

debido a lo que pasó con Will Smith en la pasada gala de los Oscars



No tiene fecha de estreno ni se ha empezado a grabar pic.twitter.com/EWNV2Lyszv — Fran_cuevafriki (@Fran_cuevafriki) May 23, 2022

Además, explicó que la película está en desarrollo sin dar fecha ni detalles de cuándo se comenzará a grabar, ni mucho menos su estreno.

“Esa película ha estado en desarrollo y todavía lo está. No había frenos para bombear porque el automóvil no se movía. Eso fue algo muy desafortunado que sucedió”, dijo el presidente de Sony.

Así que queda claro que la carrera de Will Smith no se ha acabado, y este incidente que vivió en Los Óscar no lo define ni como actor ni como persona.