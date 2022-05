El duro mensaje que Erika Vélez dedicó a las mujeres

Para este feriado del 24 de Mayo (Batalla de Pichincha) muchas figuras de la televisión ecuatoriana aprovecharon para pasar en familia y disfrutar de viajes dentro y fuera del país. Pero la diferencia la marcó la modelo y presentadora Erika Vélez al lanzar un mensaje de reflexión para las mujeres.

La también actriz de 40 años escribió un texto en su cuenta de Instagram que apunta a valorarse, sin importar el “empaque” que las cubra. Agregó que entre mujeres no debe existir severidad en los comentarios ejercidos.

Invitó a ver las inseguridades de cada una y ello convertirlo en fortalezas. También en hacer sentir querida a esa mujer que este a nuestro lado y no enfocarnos en el peso, edad, si es o no madre, etc.

“Seguimos siendo muy severas las mujeres con nosotras y con otras, sobretodo cuando se trata del físico. Esas inseguridades que inconsciente o conscientemente, desde pequeñas nos inculcaron de cómo tenemos que ‘lucir’, cómo comportarnos, cómo ‘ser’ para otros, buscando validación en cómo nos perciben los demás, es una carga muy pesada para cualquiera de nosotras”.

Vélez tachó que el peor enemigo de una mujer es otra . “Todas podemos ser hermanas y como tal no siempre estaremos de acuerdo, pero al menos sabremos que hay otra viviendo o que vivió algo parecido a lo que sentimos en este momento y que nos puede dar la mano y avanzar”.

Finalmente, Erika tachó que el principal objetivo debe ser buscar la felicidad y durante ese camino no tratar de complacer a otros. “Al fin y al cabo todos vamos a morir algún día, pero lo bailado no nos lo quita nadie”.

El mensaje de la presentadora de Masterchef Ecuador se usó a ella también como punto de partida. Además, se enfoca en una problemática que va atada al uso y masificación de las redes sociales.

Estudios psicológicos han tachado que el contenido publicado en redes sociales implica un factor de riesgo para la autoestima de sus usuarios, mayormente jóvenes. De igual manera, existe construcciones de estereotipos al igual que un bullying constante.

Un trabajo de la Universidad de Córdoba en 2018 mostró que las mujeres encuestadas consideraban que la imagen femenina mostrada por la publicidad es extremadamente estereotipada e inclinada hacia una delgadez extrema. Sin embargo, a la hora de señalar cuál era su imagen deseada, su respuesta se acercaba bastante a esa imagen prototípica.