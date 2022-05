¡Qué gran sorpresa! Ed Sheeran anunció que es papá nuevamente

En un día que estuvo cargado con la esperada noticias del nacimiento del primer hijo de Rihanna junto al rapero A$AP Rocky, siendo uno de los embarazos más sonados y fotografiados de los últimos tiempos, Ed Sheeran sacudió las redes al revelar que él y su esposa, la economista Cherry Seaborn, habían recibido la llegada de su segunda hija, tras haber mantenido el embarazo en secreto.

El artista británico compartió en su cuenta oficial de Instagram una fotografía con pequeños calcetines blancos y escribió: “Quiero que todos sepan que hemos tenido otra hermosa niña. Estamos muy enamorados de ella y muy contentos de ser una familia de cuatro”.

El intérprete de éxitos como Shape of You, Perfect o Thinking Out Loud dio la noticia este viernes de madrugada con la imagen mencionada, que ya cuenta con más de 1,6 millones de ‘likes’ y decenas de miles de comentarios dándole la enhorabuena al artista.

Es la segunda hija de la pareja

Sheeran se convierte así en padre de su segunda hija. La primera nació el 1 de septiembre de 2020, en plena crisis sanitaria por la pandemia, y, del mismo modo que su hermana, el artista lo anunció a través de Instagram y con una imagen de unos calcetines de bebé, tras un embarazo mantenido también en secreto hasta casi el final de la gestación. Sin embargo, en esa ocasión, sí se supo el nombre de la bebé, Lyra Antarctica Seaborn Sheeran. Hasta ahora, se desconoce el nombre de la segunda niña.

Ed Sheeran y Cherry Seaborn se conocieron en el colegio cuando el músico tenía 11 años, y tras un breve romance en la juventud, lo retomaron en 2015. La pareja se ha mantenido siempre fuera del foco de la fama, contrayendo matrimonio en una ceremonia en la que apenas asistieron 40 personas, en 2018.

Seaborn aparece junto a su famoso esposo, mostrándose juntos por primera vez tan públicamente, en uno de los videoclips del cantante, el del sencillo Put it All on Me, en el que mostraron su complicidad frente a la cámara en una escenificación de su día a día en su apartamento de Londres.