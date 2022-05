Carmen Electra sorprende a sus fanáticos al unirse a OnlyFans

No sabemos cómo hará Carmen Electra para bañarse si en varias ocasiones ha revelado su temor al agua (Hidrofobia). Quizás el problema de la actriz sea en grandes cantidades de agua, como el mar. Foto: Especial

En los años 90, Carmen Electra se convirtió en uno de los sex symbol más imponentes del mundo y a pesar de la inmensa polémica que rodeaba su figura y sus acciones, supo ganarse a una gran cantidad de personas que se volvieron sus fans. Ahora, la actriz se ha unido a la plataforma de OnlyFans y más de uno ha quedado totalmente sorprendido.

Durante la pandemia, la plataforma de OnlyFans tuvo un inmenso auge que la posicionó rápidamente entre los servicios más usados de internet y varias famosas con pasado en el entretenimiento para adultos supieron subirse al mismo tren, con respecto a su decisión, Carmen Electra aseguró que “No había que pensarlo mucho”.

Carmen Electra habla sobre su decisión de abrirse un OnlyFans

La noticia de que la modelo ahora tenía un OnlyFans le dio la vuelta al mundo rápidamente, por lo que sus declaraciones no se hicieron esperar. Durante una entrevista con People dijo “Simplemente me sentí como ‘Si, tengo que hacer esto’’'. Además, aprovechó para comentar las razones que la llevaron a hacerlo y lo que significa para su carrera.

“Yo, por una vez, tengo esta oportunidad de ser mi propio jefe y tener mi propia visión creativa para compartir con mis fanáticos sin que alguien me vigile y me diga: ‘No hagas esto, no hagas aquello. Cubre esto’”. Afirmó la actriz también productora durante la entrevista, reafirmando el argumento que muchas otras personas han dado sobre la plataforma.

La actriz también añadió “La gente va a hacer lo que quiera hacer de todos modos con tus fotos, también podrías tener el control de ellas y seguir lo que tienes ganas de hacer por dentro” para finalmente terminar la entrevista diciendo “Se siente muy bien valerse por uno mismo”.

