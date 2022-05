Nodal revela chat donde Belinda le pide dinero para arreglarse los dientes

Salieron más verdades a la luz tras la ruptura de Christian Nodal y Belinda por lo que en sus redes sociales exigió que lo dejen en paz, mostrando una parte de una conversación que tuvo con su expareja donde le está pidiendo dinero para arreglarse los dientes.

“Amor, ¿crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? O sea, ¿no te va a llegar algo de dinero esta semana? ¿Aparte de lo de mis papás? ¿Para qué me los pueda arreglar?”. dice el mensaje.

Al parecer, el artista decidió compartir este chat luego de que la madre de Belinda deje un ‘like’ y aplauda el comentario de un seguidor donde calificaba a Nodal como un “naco”.

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me canse de dar se acabó todo”, escribió el intérprete de “Botella tras botella” donde se puede ver un mensaje de Beli pidiéndole dinero para arreglarse los dientes.

Cuando me canse de dar se acabo todo. https://t.co/CDckvvgnda pic.twitter.com/NDs9RGgn2s — NODAL (@elnodal) May 18, 2022

Cada vez se confirma la hipótesis que el detonante de la ruptura fue el dinero. Así lo dieron a conocer algunas versiones de medios locales donde aseguraban que la mexicana le habría pedido una alta suma de dinero a Nodal para pagar unas deudas tributarias, pero también la casa que le había regalado a su exnovio.

Belinda Schüll, mama de la cantante comentó en redes, “el mundo de está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron”.