Marvel está preparando el regreso de Daredevil a la pantalla chica

Daredevil está preparando su regreso a la pantalla chica.

Luego que Netflix cancelara su serie en 2018 con apenas tres temporadas, los fanáticos de Marvel finalmente podrán ver al Hombre Sin Miedo de vuelta, de acuerdo con Variety.

De acuerdo con el medio de espectáculos la nueva serie de Daredevil está avanzando para retornar a través de Disney + con la participación de Matt Corman y Chris Ord, quienes serán los escritores y productores ejecutivos.

Corman y Ord fueron los co-creadores más famosos de la serie Cover Affairs, de USA Network, protagonizada por Piper Perabo y Christopher Gorham. También trabajaron como productores ejecutivos y coproductores ejecutivos en los programas dramáticos de NBC, The Enemy Within y The Brave.

Terminaron los rumores

Regresa una de las series más exitosas (Agencias)

Aunque Marvel no ha realizado ningún anuncio sobre la nueva serie, la contratación de Corman y Ord parece acabar con una serie de rumores sobre el retorno del personaje, que aumentaron tras la presencia de Charlie Cox y Vincent D’Onofrio, dos de las estrellas de la serie cancelada por Netflix, en recientes producciones de Marvel.

Cox interpretó a Matt Murdock, la identidad secreta de Daredevil, en la película Spider-Man: No Way Home, mientras que D’Onofrio repitió su papel de Wilson Fisk, también conocido como Kingpin, en la serie Hawkeye, de Disney+.

Matt Murdock

El retorno de Daredevil quizá tardó un poco si se toma en cuenta el acuerdo que tenía Marvel con Netflix, que incluía una cláusula que impedía que los personajes de los programas de Marvel-Netflix aparecieran en cualquier proyecto que no fuera de Netflix durante dos años después de la cancelación, que se produjo en 2018.

Ahora Daredevil podrá unirse al Universo Cinematográfico de Marvel en Disney+, plataforma que recientemente estrenó Moon Knight, protagonizada por Oscar Isaac, y también anunció She-Hulk, protagonizada por Tatiana Maslany, con un tráiler que estrenaron a prinicpios de semana.