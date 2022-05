Así es Jack, el talentoso, pero discreto hijo de Johnny Depp

Johnny Depp es uno de los actores más queridos de Hollywood, pues no solo ha interpretado a icónicos personajes del cine, sino que ha llevado una polémica vida, sin embargo su vida familiar se ha mantenido discreta, especialmente lo que respecta a sus hijos.

Muchos ya han escuchado de la hija del actor, Lily-Rose Depp, quien se ha abierto su propio camino como actriz y ya ha conseguido importantes papeles en películas exitosas.

Sin embargo Jack, hijo menor del matrimonio de Johnny y su exesposa Vanessa Paradis, ha preferido llevar una vida mucho más discreta, aunque esto no significa que no ha captado la atención de los seguidores de su padre.

El joven de 20 años no solo muestra un gran parecido físico a su padre, sino que también es un chico con una gran sensibilidad artística y personalidad excéntrica.

El estilo de Jack recuerda mucho al de Johnny y es que en las imágenes que se encuentran en redes sociales se puede ver al chico con cabellera larga y con coleta que suele recoger de una manera ligeramente desordenada.

Jack prefiere una vida más discreta que la de Johnny Depp

Aunque la vida de Johnny Depp ha estado llena de éxitos como actor y con algunos de los personajes más famosos de los últimos tiempos, para Jack la vida es mejor alejado del foco de los medios.

A diferencia de su hermana, Jack no ha mostrado interés en llevar una vida similar a la de su padre, sin embargo esto no significa que no tenga una vena artística, ya que es amante de la pintura.

“Mi hijo, Jack, siempre ha sido un dibujante muy talentoso”, dijo Johnny Depp en una ocasión durante una entrevista.

“Dibuja muy bien. También se le da muy bien la música. Tiene un buen sentido para ello. Aparte de las obras de teatro escolares y otras cosas, no ha mostrado ningún deseo de convertirse en actor”, señaló con orgullo el actor.

Sin duda, Jack tiene mucho de su padre, quien también es amante de la música, sin embargo aprecia su vida lejos de la fama.