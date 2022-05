¿Cómo es la relación de Carolina Jaume y el chico con el que se besó, fuera de cámaras? El Poder del Amor 2

Carolina Jaume en más de una ocasión ha señalado que le gusta el concursante de El Poder del Amor 2, Gustavo. Gracias a la sinceridad de la famosa, los otros participantes han hecho que la pareja pueda ir conociéndose un poco mejor y hasta se ganaron un viaje juntos gracias a los votos de sus amigos.

Pero ambos han sido criticados debido a que en la trama de El Poder del Amor 2, Carolina ha mostrado que quiere entablar una relación con Gus, sin embargo él ha señalado que no quiere iniciar un romance con ella y que prefiere ser sincero. Ese rechazo ha sido criticado, ya que los fanáticos que han visto llorar a la ecuatoriana, considerar que no lo debería hacer.

Carolina Jaume

¿Hay amistad real entre ambos?

Sin embargo, las cosas no son como solo se ven en las cámaras de El Poder del Amor 2, sino que a raíz del viajes que ambos tuvieron por Turquía, al parecer se ha entablado una buena relación, y así lo han demostrado en redes sociales.

Un claro ejemplo son los mensajes que recientemente compartió Carolina en su cuenta verificada de Instagram, donde tiene más de 1 millón de seguidores. Ahí ella dejó ver historias y unas fotos con mensajes dedicados a Gus. En las últimas fotos se puede ver que habla de la amistad y de cómo se divierten.

“Estas son las fotos prohibidas. No creas que por qué somos amigos (ahorita) no te tengo ganas todavía jajajajajajaja Gus tengan su contenido en mis historias hay más. (Sin bullyng no hay “amistad”) Te quiero.... gracias por las risas por las lagrimas por el aprendizaje “sos vos” un tipazo dilo con tu acento. La mejor experiencia de mi vida Turquía”, escribió.

La ecuatoriana también le envió un mensaje por su cumpleaños donde resaltó que le gusta los valores de Gus. “Te mereces lo mejor en tu vida por tu nobleza, sinceridad y bondad. Feliz cumpleaños”, escribió con un divertido video.