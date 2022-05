Christian Nodal expone conversación con Belinda para “soltar” sus “fantasmas”

La separación entre Christian Nodal y Belinda sigue dando de qué hablar ante los comentarios contra el cantante por lo que ha decidido defenderse y ofrecer algunas pruebas en contra de su ex pareja.

Los artistas le pusieron fin a su compromiso por supuestos motivos económicos y nuevamente han quedado envueltos en polémica luego de que Nodal se pronunciara por el apoyo que hizo su ex suegra a un comentario que recibió en sus redes sociales donde lo llaman “naco”.

La madre de Belinda colgó un vídeo de su hija disfrutando de Barcelona y un usuario le comentó.

“Beli es lo máximo, please que ya no vuelva con el naco de Nodal”. A lo que la madre de la artista se mostró de acuerdo al responder con un emoji de aplausos.

Christian Nodal deja expuesta a Belinda y a su ex suegra

El intérprete de ‘De los besos que te di’ rompió su silencio al lanzar un mensaje a su exsuegra y dejar en evidencia el apoyo económico que le daba a Belinda y a su familia.

20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada.

Déjenme en paz, yo estoy sanando.

No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida.

todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costo a mi.

Cuando me canse de dar se acabo todo. https://t.co/CDckvvgnda pic.twitter.com/NDs9RGgn2s — NODAL (@elnodal) May 18, 2022

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me canse de dar se acabó todo”, expresó.

Junto al mensaje aparecía un capture de pantalla de una presunta conversación con la también actriz donde le pide dinero para arreglarse los dientes.

“Amor, ¿crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? O sea, ¿no te va a llegar algo de dinero esta semana? ¿Aparte de lo de mis papás?”, dicen los mensajes.

En la conversación no se observan palabras de Nodal, pero si la molestia de Beli no haberle dado e dinero.

“Me arrepiento profundamente de todo lo que he sufrido contigo. Me has destruido la vida entera. Lo mejor es que te concentres en tu carrera que es lo único que te importa. Yo ya no voy a seguir así ni con tu gente, ni con nada. Sabía que esto iba a pasar, sabía que me ibas a dejar sola y a destruir la vida”, escribió.

Hasta el momento, la cantante, ni su madre han respondido a estos comentarios del intérprete regional que lo han dejado envuelto en críticas.

Nodal se defiende de las críticas

Ante la ola de comentarios negativos que ha recibido donde lo acusan de poco caballero, él ha decidido explicar lo que lo llevó a exponer la conversación.

El cantante respondió algunos mensajes. Foto: Twitter

“Si tengo porque quiero enfocar mi carrera en dar amor desde lo más profundo para el mundo. Y con esta gente necia jalándome no lo voy a lograr. Necesito sacar a esos fantasmas que atormentan”, escribió.