Camille Vasquez y Johnny Depp, la dupla que se gana el corazón en el tribunal mostrando su complicidad y coqueteo

Los espectadores del juicio televisado entre Johnny Depp y Amber Heard han puesto su mirada en Camille Vasquez, la abogada del actor.

La letrada inició su interrogatorio a Amber Heard esta semana y su manera de abordarla y ponerla en aprietos ha hecho que se gane aplausos por su profesionalismo.

Sin embargo, lo que también han resaltado los internautas ha sido la complicidad y coqueteo que maneja Depp con su representante legal dejando entrever una posible relación.

Johnny Depp y los gestos con Camille Vasquez

Cruce de miradas, abrazos, sonrisas y gestos de complicidad han delatado al denunciante y su abogada de presunta ascendencia latina.

La abogada de 38 años ha demostrado su férreo apoyo al famoso para que finalmente su nombre quede limpio tras ser acusado por su ex esposa de violencia doméstica.

Los fans y detractores de Amber y Johnny se mantienen en vilo esperando el desenlace de la batalla legal, mientras que Camille se ha encargado de sacar su arsenal de prueba y dejar en evidencia a la actriz.

Vazquez hizo confesar a la intérprete de Mera en Aquaman que efectivamente no donó la totalidad del dinero de su divorcio a la caridad, como había prometido.

“Tuviste los 7 millones de dólares completos durante 13 meses antes de que Depp te demandara y aun así elegiste no donarlo a la caridad”, expresó.

La mujer se ha ganado el respeto de los fanáticos de Depp por su manera respetuosa y la seguridad que presume con cada una de sus tajantes preguntas.

“Todos amamos a Camille”, “Que manera la de la abogada de Depp de enfrentar a Amber”, “Es una experta Camille Vazquez”, “Mis respetos a la abogada de Depp, me hace querer estudiar Derecho”, “Te amamos Camille, salva a Depp”, comentan en redes sociales.

El staff de abogados del actor está liderado por ella y Ben Chew, acompañados de Stephanie Calnan, Andrew Crawford, Rebecca McDowell Lecaroz, Yarelyn Mena, Jessica Meyers, y Samuel Moniz.

Los usuarios de redes sociales aseguran que a pesar del numeroso equipo de Depp, sus atenciones van enfocadas a Camille, con quien es atento y detallista.

Ante los rumores de romance, han creado una cuenta de Instagram llamada “@johnnyandcamille”, que cuenta con 101 posts y más de 3 mil seguidores con donde se evidencia su complicidad y coqueteo.

Sobre ella se conoce que nació en Los Angeles, California y está soltera y sin hijos.

Hay quienes aseguran que tiene orígenes latinos, especialmente mexicanos, pero la mujer no ha hablado al respecto.

¿Quién es Camille Vazquez?

En 2010 se graduó de abogada luego de iniciar sus estudios en 2006 en la Universidad del Sur de California y culminarlos en la Facultad de Derecho de Southwestern.

Dentro de su exitosa carrera se puede destacar que inició en 2017, dentro de la firma Phelps & Phillips, donde destacó por ser una buena oradora en inglés y en español.

Actualmente forma parte del bufete Brown Rudnick, lo que la llevó a formar parte de la defensa de Johnny Depp y es su proyecto más importante.

“Tiene experiencia adicional litigando disputas contractuales, agravios relacionados con negocios y reclamos relacionados con el empleo”, resaltó el portal The Focus quien agrega que este 2022 ganó el premio ‘One to watch’ como la mejor abogada de litigios comerciales.