Video: Kenia Os hace una revelación sobre Ecuador y el público enloquece

En un video en vivo, la influencer y cantante mexicana, Kenia Os, habló sobre su público de Ecuador y enloqueció a los fanáticos.

La famosa realizó una transmisión en vivo a través de su cuenta de TikTok, ahí sus seguidores aprovecharon para preguntarle sobre cuándo vendrá a Ecuador y lo que ella respondió dejó a todos con emoción.

“Ecuador también estaría? Fíjense que en mis estadísticas Ecuador aparece grande, grande la barra ahí, entonces probablemente también!, señaló Kania Os cuando hablaba de los países que podría visitar.

@keniaos por medio de un live en Tiktok dice que le gustaría hacer un concierto en Ecuador!!!🇪🇨omg😭🤍 pic.twitter.com/nRspqa091V — Keninis.ecu🇪🇨🐍 (@keninisecu) May 16, 2022

Las palabras de la cantante fueron grabadas por sus seguidores que inmediatamente difundieron ese fragmento del video en vivo en las redes sociales. Esto provocó que el nombre de la influencer se posicionara entre las primeras tendencias de Twitter, donde sus fanáticos clamaron que esto se pueda cumplir.

La artista se encuentra realizando algunas presentaciones en diferentes ciudades de México. La última fue este domingo donde reunió a unos 10 mil fanáticos en Tecate Emblema 2022.

A pesar del amor que le tienen sus seguidores, la famosa también presentó un inconveniente la semana pasada. Esto debido a que la situación se salió de control tras su regreso de la presentación que ofreció en el Coliseo Centenario en Torreón, ya que tuvo que abandonar su hotel luego de escuchar algunas personas buscando su habitación.

“Acabo de llegar de mi show y hay más de 100 personas afuera de mi hotel y ese no es el problema, no hay problema que vengan. A veces estoy en mi habitación y los escucho que están cantando [...] me gusta, estoy aquí, a veces salgo y los saludo. Solo les quiero decir que quiero que se pongan un poquito en mis zapatos”, señaló sobre el incidente que le ocurrió a las 2:00 de la madrugada.