‘Stranger Things’: La inesperada confesión de Millie Bobby Brown que sorprendió a los fans

Si hay algo que los fans de ‘Stranger Things’ poseen es que han sido muy fieles a esta producción y a cada uno de sus personajes que han marcado la pauta desde el estreno de la primera temporada.

Por eso, tras estar cada vez más cerca el regreso de esta trama en el catálogo de entretenimiento de Netflix, es complicado imaginar que una de sus figuras principales haga una relevación de su papel que nada tiene que ver con sus gustos en la vida real. Y es que Millie Bobby Brown estuvo en tendencia luego de la premier privada de la serie en la que le realizaron diferentes dinámicas, dejando así claro que hay aspectos de Eleven que nada tiene que ver con ella.

Esto no solo asombró a sus seguidores, sino que muchos quedaron decepcionados, pues pensaban que su rol era, en parte, muy similar a ella sobre todo en sus gustos para la comida, pero al hacerse la muy reciente declaración todos quedaron atónitos y sobre todo incomodados, pues creían que en realidad, ella le añadía realidad y parte de su personalidad a cada proyecto.

La inesperada confesión de Millie Bobby Brown que sorprendió a los fans de ‘Stranger Things’

Tras saberse que la cuarta temporada de ‘Stranger Things’ está a la vuelta de la esquina, porque se estrenará el próximo 27 de mayo, los fans están delirando de la emoción y además están dispuestos a seguir adelante con el furor que esto ha generado a través de las redes sociales, pero a esto se le han sumado detalles sorprendentes como las palabras que ofreció Millie Bobby Brown sobre Eleven y que la hacen diferenciarse de ella de forma muy notable.

Y es que durante el evento privado en el que se ofreció una premier de esta nueva entrega, la actriz asistió no solo con un muy sorprendente look que para muchos la hace ver muy mayor, sino que también dejó claro tras una divertida dinámica que ella no suele comer los waffles o los famosos “Eggos” que tanto le apasionan a Eleven. “¿Surfer Boy Pizza o Eggos? Surfer Boy Pizza. Odio los Eggos. Perdón, perdón. Nunca obtuve un trato con la marca”, dijo entre risas la actriz dejando a todos en shock.

arguably the biggest difference between Eleven & Millie..... #StrangerThings4 pic.twitter.com/itGDUd61WY — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) May 15, 2022

Esto generó una interacción en redes sociales entre los fans quienes no podían creer lo sucedido, pues ellos aseguraban que este detalle tan icónico de su personaje mostraba mucha realidad y por tanto ellos la hacían fan de los waffles, pero al saberse esta noticia no solo quedaron todos perplejos, sino también confundidos, pues no la relacionan lejos de esta característica a la que se le da especial atención en la serie que estrena la primera muy pronto a través de Netflix.