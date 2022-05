¿Qué necesita demostrar Johnny Depp para ganar su caso contra Amber Heard?

El juicio entre Johnny Depp y Amber Heard continúa su curso esta semana y comienza a acercarse al final decisivo de la batalla por difamación que inició el pasado 11 de abril.

Depp va en busca de recuperar su reputación luego de que quedará hundida a causa de un artículo de opinión escrito por Amber en 2018 para The Washington Post, titulado: “I spoke up against sexual violence — and faced our culture’s wrath. That has to change” (“Hablé en contra de la violencia sexual y enfrenté la ira de nuestra cultura... eso tiene que cambiar”).

Aunque la actriz no menciona su nombre en el mismo, el mundo entero dirigió su mirada al actor al ser su ex esposo y tras definirse a ella misma como “una figura pública que representa el maltrato familiar”.

Por ello el intérprete interpuso una demanda como compensación monetaria por daños y perjuicios de “no menos de” US$50 millones y por daños punitivos “en la medida máxima permitida” por la ley y por “no menos de US$350.000″.

Sin embargo, Heard no se quedó con las manos cruzadas y contratacó con una demanda de US$100 millones.

Lo que necesita demostrar Johnny Depp para ganarle a Amber Heard

Los testimonios continúan apareciendo en el juzgado del condado de Fairfax en Virginia, mientras se cumple la mitad del juicio, que podría culminar a las seis semanas.

El caso de difamación entre Depp y Heard es un caso civil, al ser presentada por el protagonista de ‘Piratas del Caribe’.

AMBER HEARD ACABA DE CONFIRMAR QUE EL ARTICULO DEL WASHINGTON POST SI ES SOBRE JOHNNY DEPP.



Bingo! pic.twitter.com/4di9EdVC6X — Juanito Say (@JuanitoSay) May 16, 2022

Él deberá demostrar que sus reclamos son verdaderos como lo refleja una “preponderancia de la evidencia”.

Ninguno de los famosos estará expuesto a cargos, ni sentencias penales como el encarcelamiento, pues como lo describe el Centro de autoayuda de derecho civil, un centro de ayuda legal sin fines de lucro con sede en Nevada, se trata de una retribución monetaria por daños y perjuicios, una orden judicial que impida que alguien haga algo o lo obligue a tomar una acción específica, o un juicio declaratorio que aclare los derechos de las partes.

La demanda de Johnny contiene tres cargos de supuesta difamación por parte de Heard: uno por la edición impresa del artículo de opinión, uno por su edición en línea y otro por cuando Heard tuiteó el artículo de opinión.

Para poder ganar el caso por difamación debe demostrar que Amber actuó con “malicia real”.

“La malicia real para los propósitos de la ley de difamación significa que la declaración se hizo con conocimiento de que era falsa o con una indiferencia imprudente sobre si era falsa o no”, comentó Lili Levi, profesora de derecho y distinguida erudita del decano de la Escuela de la Universidad de Miami en un artículo de Poynter sobre el caso Depp contra Heard.

Amber Heard: "perdí oportunidades, me cancelaron trabajos, me echaron de campañas, tuve que pelear muy fuerte por mi trabajo en Aquaman".



Neta? Porque el que en verdad perdió proyectos, trabajos, etc.,fue otro. #AmberHeardIsALiar #JusticeForJohnnyDepp pic.twitter.com/Yotr32f8eE — Johnny Depp, el dueño de mi corazón (@johnnydepp_mex) May 16, 2022

Por otra parte, Daniel Gutenplan, un litigante de entretenimiento, experto en difamación y socio de Enenstein Pham & Glass, comentó a People que Depp enfrenta “una batalla cuesta arriba” y agregó que “la difamación es muy difícil de probar”.

La intérprete de Mera deberá contar con las mismas pruebas en lo que respecta a los reclamos por difamación al haber contrademandado y ser figura pública.