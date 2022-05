El Poder del Amor: así fue el primer beso de Carolina Jaume

La llegada de Carolina Jaume al reality El Poder del Amor ha generado diversas reacciones, pero no cabe duda que la presencia de la guayaquileña le ha dado un tinte más dinámico y, por supuesto, un aumento del rating.

Jaume, desde el primer momento, se interesó en el presentador Gus Leone. El argentino, aunque se mostró un poco lejano a las indirectas de la presentadora ecuatoriana, terminará cayendo en sus “garras”.

Beso de Carolina Jaume

Ambos compartirán un paseo de más de ocho horas por Turquía, momento para aprovechar a conocerse y ver si la chispa del amor se termina por encender. Aunque, previo a ello existió un beso que les permitirá dar un paso más allá de la amistad.

Con el uso de una galleta Gus y Jaume se dieron un inesperado beso, sobretodo para el centroamericano. Los demás participantes sirvieron de cómplices para que este momento, esperado por Caro, se de una vez por todas.

¿Quién es Gus Leone?

El argentino de 32 años, nacido en Honduras, se ha descrito como una persona sencilla, optimista y trabajadora. Se ha desempeñado como futbolista, modelo, actor y presentador de televisión.

Su debut dentro de la actuación lo hizo en el Teatro El Vitral. Aunque su carrera repuntó al llegar a Honduras en 2017. En una entrevista para El Heraldo se tildó como una persona que vive el hoy.

“Creo que el futuro genera ansiedad y el pasado depresión, entonces trato de siempre vivir en el hoy. Tengo mis metas a mediano plazo, pero me gustaría volver al cine y hacerlo en inglés. Esa es una de mis metas que se va a dar cuando se tenga que dar”.

“Para él, su mujer perfecta va más allá del físico. Le gusta que sea sencilla, trabajadora, independiente y campechana (cordialidad). No me gustan las personas fresas. Me gusta más que sea simpática y buena onda. Y desde el punto de vista físico, sí me gusta que sean flaquitas. No me gusta lo voluptuoso. Me atraen las típicas petite, ese estilo”.