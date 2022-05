Selena pide perdón por “burlarse” de esposa de Justin Bieber

Fue en 2018 donde una de las relaciones más mediáticas de la palestra del entretenimiento llegó a su fin. Justin Bieber y Selena Gomez decidieron romper su amorío y sus vidas tomaron caminos distintos.

Mientras la chica Disney pasó por un golpe anímico, Bieber contrajo matrimonio y empezó a formar una familia. Ahora, una nueva polémica embarga a estos representantes del pop.

Justin Bieber (Sean Zanni/Patrick McMullan via Getty Image)

La intérprete de Ice Cream fue criticada por supuestamente burlarse de Hailey Bieber en un video de TikTok. Gomez, al parecer, parodia una escena de cuidado de la piel lo cual desembocó en sus posteriores disculpas.

“Por cosas así creo que en que deberíamos cuidar la salud mental. Chicos, no tengo ni idea de lo que hice, pero lo siento. No tenía malas intenciones, lo eliminaré pronto”, escribió.

Selena Gomez y Justin Bieber (Steve Granitz/WireImage)

Mientras un sector de los usuarios tacharon que es repudiable la actitud de la actriz y cantante, otros apoyaron que su kinésica es similar en todos sus videos y no se trataba de un ataque a la actual esposa del múltiple ganador del Grammy.

Esta no es la primera vez en un par de meses que los fans de ambas jóvenes las relacionan de forma azarosa. Sin ir más lejos, el pasado mes de abril era Hailey la que estallaba y aseguraba “que ya había pasado mucho tiempo”, haciendo de forma sutil referencia al vínculo de Selena y su actual marido. “Dejadme en paz. Yo solo me meto en mis asuntos, no hago nada ni digo nada. Dejadme en paz”, concluía seria.

Here's the TikTok videos in question. pic.twitter.com/AUu26R3n3J — Pop Crave (@PopCrave) May 11, 2022

Problemas en la relación más mediática

Gomez apuntó en pasadas entrevistas que experimentó abuso emocional. “Es peligroso permanecer en una mentalidad de víctima. Y no estoy siendo irrespetuosa, siento que fui víctima de ciertos abusos”.

“Me prometiste el mundo y me enamoré de él / Te puse primero y lo adoraste/ Prendiste fuego a mi bosque y lo dejaste arder/ En dos meses, nos reemplazaste. Como si fuera fácil/ Me hizo pensar que lo merecía”, canta Gómez en su tema sobre su noviazgo con Bieber.