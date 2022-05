Mafer Pérez fue contactada para una propuesta de PlayBoy ¿aceptó?

La ecuatoriana María Fernanda Pérez recibió una propuesta de Playboy para mostrar contenido en una plataforma parecida a Onlyfans.

“Me llamaron sí, Playboy tienen una plataforma que es parecida a Onlyfans, me llamaron para ser uno de los talentos. Me comentaron de la plataforma, yo les que cuando hice Playboy no era mamá, ahora tengo una bebé y realmente no lo haría”, dijo la modelo en una entrevista con De Boca en Boca.

María Fernanda Pérez (Instagram)

Reveló que le explicaron que no se trataba de un desnudo y les dijo que en otro momento hablaban sin entrar en más detalles y ahí quedó el tema.

“Si fuera por mí lo haría, pero tengo una hija. La gente tiene que aprender a diferenciar un poco, si tengo que salir en lencería en un video musical, lo hago porque soy artista. No porque soy mamá tengo que taparme hasta la punta del pie”.

Mafer Pérez en Playboy

En 2017 María Fernanda Pérez hizo unas sensuales fotos y videos para la revista Playboy. La ecuatoriana también se ha desempeñado como modelo, actriz y cantante.

Luego de una pausa de aproximadamente dos años desde el nacimiento de su hija Alaia, Mafer lanzó su nuevo tema ‘Viral’.

Mafer Pérez y Bryan de la Torre

Bryan de la Torre, exfutbolista de BSC, es el padre de la hija de Mafer. Hace poco dieron a conocer que se dieron una nueva oportunidad, tras un tiempo separados donde decían que solo eran amigos y tenían una buena relación por su hija.

“No puedo ponerle un título pero no quiero que suene a regresaron. Se está escribiendo una historia nueva”, dijo María Fernanda Pérez sobre su relación con de la Torre.

En sus redes comparten varios momentos que comparten en familia.