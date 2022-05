Kim Kardashian reveló que recibía muchas críticas de Kanye West por su manera de vestir

En el más reciente episodio de su nuevo reality “The Kardashians”, Kim Kardashian, reveló que su exesposo, el reconocido rapero, Kanye West, la criticaba por lo que usaba y se burlaba de ella.

Según parece, antes de separarse del rapero, Kim Kardashian le pedía muchos consejos de moda. Llegando al punto de sentirse sumamente ansiosa si Kanye West no aprobaba su vestimenta.

Todo esto lo reveló en una conversación que sostuvo con su hermana mayor, Kourtney Kardashian, y le confesó que hubo una ocasión en la que su exesposo fue sumamente grosero con ella. “Me dijo que mi carrera estaba acabada y me enseñó una foto de Marge Simpson usando algo similar. La moda siempre me ha gustado mucho, pero nunca he sido creativa” relató la socialité.

Eso pasó cuando Kim Kardashian asistió sola a los Wall Street Journal Innovator Awards y tuvo que elegir ella misma lo que iba a vestir. Entonces, tras finalizar el evento, Kanye West le dijo todo eso.

Kim Kardashian admite que llegó a depender mucho de la opinión de Kanye West con respecto a lo que usaba

“Definitivamente me gusta lo que visto, pero nunca he sido una visionaria. Siempre había confiado en él pero no solo se trataba de la ropa, eso era lo último que teníamos en común, ¿cómo llegue a donde estaba sin Kanye?”, se llegó a cuestionar la líder del clan Kardashian.

Esto tiene mucho sentido ya que fue el rapero quién la puso en contacto con los mejores diseñadores del mundo, haciendo que después la socialité se convirtiera en todo un ícono de la moda actual.

Ahora Kim Karashian confiesa que cada vez que debe elegir algún atuendo para asistir a un evento, sufre de ataques de pánico, ya que su confianza quedó mermaba.

Te puede interesar:

‘Los Montaner’: La nueva serie que seguira las vidas de la familia de Ricardo Montaner

Machetes Amparito, las quesadillas de 30 cm que son un clásico de la CDMX

Chris Rock bromea sobre la cachetada de Will Smith y dice que hablará de ello… ¡En Netflix!