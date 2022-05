Elenco de ‘Grey’s Anatomy’ revela detalles sobre el final de esta serie

Aunque ante cada final de temporada de ‘Grey’s Anatomy’ hay quienes imaginan que se acerca el inminente cierre de este drama médico, aún no hay nada claro sobre ello, por eso, parte del elenco principal no dudó en expresar todo lo que piensan o sienten sobre ello.

Y es que hace unas semanas las figuras principales de esta historia revelaron importantes detalles sobre lo que se viene para la próxima entrega que al parecer los acerca cada vez más a un adiós que nadie desea que suceda, pues si en algo se han caracterizado es en siempre sorprender con renovaciones inesperadas y que ponen a su creadora Shonda Rhimes a hacer uso de su ilimitada creatividad con la que sin duda ha cautivado y mantenido a la audiencia pegada ante las pantallas durante dos décadas en las que se ha transmitido este espacio tan significativo en la televisión estadounidense.

Es así como todos estuvieron dispuestos a expresar lo que aparentemente podría llevarlos a imaginar que la nueva entrega será cada vez más decisiva y en la que se encontrarán con muchas novedades.

Actores de ‘Grey’s Anatomy’ ofrecen su opinión ante el final de la serie

Entre lo más sorprendente que puede ocurrir en ‘Grey’s Anatomy’ está la idea de que más allá de sumar nuevos personajes, esta la persistente sensación de que hay que hacer un cierre que permita ya poner un punto final a este drama con el que todos han reído, suspirado, se han preocupado e incluso han añorado algunos regresos de personajes, pero la realidad es que aún no hay nada concreto sobre ello, pues Rhimes se ha negado a definir o declarar qué hacer para esta temporada 19.

Es por ello que figuras como: Chandra Wilson, Kevin Mckidd así como Camilla Luddington no dudaron en expresar todo lo que sienten sobre lo que podría ser el final de la historia que los ha catapultado a la fama. “Hemos pensado en muchos finales y ellos decían: ‘No no es eso’. Eso no va a terminar y todos los escenarios los interpretamos como si fuera a finalizar. Así que no voy a pensar más en eso. No lo voy a hacer más” , dijo Wilson en una reciente entrevista y así lo reseñó el portal Vader.

Por su parte McKidd sugirió que también no quiere pensar en ello, por eso no tiene ni idea cómo sería un final inminente de esta trama que hasta el público se ha atrevido a imaginar. “No sé cómo termina esta historia a estas alturas. Al parecer la gente quiere aún más de nosotros, pero siempre hemos trabajado en función de que se debe llegar a un final”.

Pero también la gran mayoría ha coincidido que ante la gran cantidad de series médicas que han surgido, ellos siempre se han sabido destacar y difícilmente alguien ocupara sus lugares, sin embargo, ellos están enfocados en siempre dar su mejor interpretación con la que puedan seguir sorprendiendo hasta que Rhimes y su equipo decida ponerle punto final a este drama que se ha mantenido entre el gusto de la audiencia.