Datos que debes saber de Lola Rodríguez, la actriz transgénero de ‘Bienvenidos a Edén’

La serie ‘Bienvenidos a Edén’ sigue imparable. Su trama, escenas impactantes, argumentos y sobre todo su elenco han captado la atención de todos, ya que forman parte de las nuevas generaciones que están arrasando con su versatilidad y fama.

Es así como Lola Rodríguez es una de las figuras que actualmente se ha vuelto tendencia, sobre todo por parte de lo que ha sido su historia de vida personal en la que a los 9 años optó por cambiar de género y a partir de ahí tono se tornó muy fructífero para ella quien ha estado presente en una gran variedad de producciones en los que ha destacado y demostrado que es capaz de asumir cualquier reto que se le presenta.

No en vano, en esta serie a través de su personaje Maika trascendió, no solo por su impecable interpretación, sino también por su manera de transmitir emociones, sensaciones y de hacer cambiar la perspectiva sobre su esencia. Por eso, los realizadores de esta trama no dudaron en incluirla y hacer que se notara entre el grupo de jóvenes que forman parte de ella.

Conoce más de cerca a Lola Rodríguez, la actriz transgénero de ‘Bienvenidos a Edén’

Quienes no conocían a Lola Rodríguez, están ahora más que dispuestos a adentrarse en su mundo en el que más allá de ser muy exitosa gracias a su proyección con ‘Bienvenidos a Edén’, ella cuenta con una carrera plagada de éxitos en los que no ha parado de demostrar su versatilidad y ser el orgullo español de la comunidad LGBTQ+ . De ahí que no es de extrañar que se mantenga muy activa en redes sociales y sea capaz de siempre mantener informada a su audiencia con todos sus proyectos.

Su gran oportunidad llegó en 2020 con “Veneno”, una película que está basada en el libro “¡Digo! Ni puta, ni santa. Las memorias de La Veneno”, de la reconocida escritora Valeria Vegas. Ahí demostró que esta dispuesta a todo, pero sobre todo que a través de la actuación estaría dispuesta siempre a romper paradigmas. Y vaya que lo ha logrado, pues siempre ha sido llamada por diferentes realizadores para que interprete los roles más dramáticos e inolvidables.

Pero también ha destacado en innumerables entrevistas que todo el éxito de su carrera se lo debe en gran parte a su familia quien nunca la ha abandonado y siempre ha dado su apoyo en todas las decisiones que ha tomado en su vida personal y profesional. Incluso aseguró que sin ellos no hubiera sido capaz de dar ese importante paso de cambio de género ni mucho menos ser motivación para los trans.

Por eso, no dudó en aceptar la propuesta de ‘Bienvenidos a Edén’, pues en ella se deja a un lado su posición de mártires y se les da la voz y participación que ellos necesitan para brillar. “Estamos dejando de mostrar a los personajes trans como los ‘pobrecitos’ de la historia. Esto no es un hándicap, ni algo que condicione la vida de nadie. Es una realidad más. Lo único que nos condiciona es el rechazo y la discriminación. En mi caso, Maika o Valeria son personajes que lo representan muy bien, y siento que hay cada vez más personajes LGTBI dignos”, dijo la actriz en una reciente entrevista al portal 20 minutos.